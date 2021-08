Hỗ trợ doanh nghiệp hội nhập kinh tế thông qua tăng cường hơn nữa kỹ thuật số

Khẳng định vai trò quan trọng của công nghệ kỹ thuật số trong việc tăng cường kết nối kinh tế ASEAN và sự sẵn sàng ứng phó của ASEAN trước những thách thức do đại dịch COVID-19 gây ra, các Đoàn đại biểu Quốc hội, Nghị viện các nước thành viên AIPA đánh giá cao nội dung dự thảo Nghị quyết nhằm tiếp tục hỗ trợ các ưu tiên của ASEAN về kết nối, hội nhập khu vực và thu hẹp khoảng cách phát triển. Đồng thời lưu ý đến tác động của đại dịch COVID-19 đối với sự phát triển kinh tế và hội nhập trong khu vực ASEAN cùng với sự gián đoạn của thị trường tài chính, thị trường và chuỗi cung ứng cũng như các lĩnh vực dễ bị tổn thương của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa.

Các đại biểu kêu gọi Nghị viện các nước thành viên AIPA ủng hộ nỗ lực của các Chính phủ trong thúc đẩy kinh tế số và chuyển đổi số, hỗ trợ hoạt động doanh nghiệp, thúc đẩy hội nhập.

Phát biểu tại phiên họp, Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam cho rằng, việc nắm bắt được xu thế và lợi thế của quá trình chuyển đổi số, tận dụng những cơ hội đến từ công nghệ kỹ thuật số chính là một trong những chiến lược có ý nghĩa quyết định đưa ASEAN tiếp tục phục hồi và phát triển sau khủng hoảng do COVID-19 gây nên. Các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa cần tăng tốc quá trình chuyển đổi số để nâng cao sức chống chịu và năng lực cạnh tranh, bứt phá, đặc biệt trong bối cảnh tác động của COVID-19. Tuy nhiên, chuyển đổi số còn gặp nhiều thách thức do hạn chế về năng lực và mạng lưới kết nối. Do đó, ASEAN cần tích cực triển khai nhiều nội dung có liên quan đến quá trình chuyển đổi số có tính bao trùm.

Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam hoan nghênh đề xuất của Nghị viện Brunei Darussalam trong việc Nghị viện các nước ASEAN ban hành Nghị quyết chung trong khuôn khổ AIPA-42 về lĩnh vực này. Điều này thể hiện sự ủng hộ, đồng hành của Nghị viện các nước ASEAN với những nỗ lực chung của Chính phủ các nước trong việc thúc đẩy ASEAN số (Digital ASEAN) có tính bao trùm nhằm nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ, vừa và tăng cường hội nhập kinh tế ASEAN.





Nguyễn Hoàng