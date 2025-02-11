Hỗ trợ bổ sung 100 tỉ đồng cho TP Huế khắc phục thiên tai

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 2428/QĐ-TTg ngày 1-11-2025 hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho thành phố Huế khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra (đợt 2).
Cụ thể, hỗ trợ 100 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho Thành phố Huế để tiếp tục khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra và sớm ổn định đời sống người dân sau mưa lũ như đề nghị của Bộ Tài chính tại Văn bản số 17049/BTC-NSNN ngày 1-11-2025.
Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về các nội dung, số liệu báo cáo và đề xuất, kiến nghị, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.
Ủy ban nhân dân thành phố Huế chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng số kinh phí bổ sung nêu trên, bảo đảm đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan, bảo đảm đúng mục đích sử dụng, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để thất thoát, tiêu cực; đồng thời báo cáo kết quả sử dụng về Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Trước thiệt hại nặng nề do hoàn lưu bão số 12, không khí lạnh và hoạt động của đới gió đông trên cao, mưa lớn kéo dài nhiều ngày… đã gây lũ, ngập lụt lịch sử tại các tỉnh, thành phố: Huế, Đà Nẵng, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống, ứng phó với mưa lũ từ sớm, từ xa, kịp thời, hiệu quả, bám sát diễn biến tình hình.
Ngày 29-10-2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đã ký Quyết định số 2400/QĐ-TTg hỗ trợ 350 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho 3 địa phương để đáp ứng yêu cầu khẩn cấp trước mắt và ổn định đời sống người dân sau mưa lũ, gồm: thành phố Huế 150 tỉ đồng, tỉnh Quảng Trị 100 tỉ đồng và tỉnh Quảng Ngãi 100 tỉ đồng.
Tiếp đó, tại Quyết định số 2427/QĐ-TTg ngày 1-11-2025, Thủ tướng Chính phủ quyết định hỗ trợ 100 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho Thành phố Đà Nẵng để đáp ứng yêu cầu khẩn cấp trước mắt và ổn định đời sống người dân sau mưa lũ.
Và cũng trong ngày 1-11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 2428/QĐ-TTg hỗ trợ bổ sung 100 tỉ để Huế khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra…