Hỗ trợ 350 tỷ đồng cho Huế, Quảng Trị, Quảng Ngãi khắc phục thiệt hại

Thủ tướng quyết định hỗ trợ 350 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho 3 địa phương để đáp ứng yêu cầu khẩn cấp trước mắt và ổn định đời sống người dân sau mưa lũ, gồm: TP Huế 150 tỷ đồng, tỉnh Quảng Trị 100 tỷ đồng và tỉnh Quảng Ngãi 100 tỷ đồng như đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 16862/BTC-NSNN ngày 29/10/2025.

Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về các nội dung, số liệu báo cáo và đề xuất, kiến nghị, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Ngập lụt tại TP Huế

Thủ tướng giao Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Huế, Quảng Trị, Quảng Ngãi chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng số kinh phí bổ sung nêu trên, bảo đảm đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan, bảo đảm đúng mục đích sử dụng, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để thất thoát, tiêu cực; đồng thời báo cáo kết quả sử dụng về Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Chủ tịch Ủy ban nhân TP Huế, tỉnh Quảng Trị, tỉnh Quảng Ngãi và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.