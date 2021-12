Hồ Tràm - điểm đến mới của nghỉ dưỡng kết hợp trị liệu

Your browser does not support the audio element.

Tổ hợp trị liệu sức khỏe quy mô và cao cấp

Là phân khu đầu tiên trong tổ hợp tỷ đô Charm Resort Hồ Tràm, đại diện Charm Group cho biết, Best Western Premier Charm Resort Hồ Tràm được kiến tạo với tư duy độc đáo, khác biệt và sở hữu những con số ấn tượng. Toàn bộ phân khu rộng 7,2 ha bao gồm 90 căn biệt thự và 1.086 căn hộ biển cao cấp. Khâu quản lý vận hành được đảm nhiệm bởi Best Western International - top 10 tập đoàn khách sạn lớn nhất thế giới. Ngay "trái tim" của Best Western Premier Charm Resort Hồ Tràm, Charm Group đã mạnh tay đầu tư 5.000 m2 phát triển trung tâm tiện ích trị liệu và chăm sóc sức khỏe lớn nhất khu vực.

Toàn bộ tổ hợp trị liệu kiến tạo 9 phân khu đa dạng: trung tâm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, nhà hàng thực dưỡng, wellness center, thủy trị liệu, nhiệt trị liệu, yoga garden, bungalow spa, vườn thiền trên không, hồ bơi tràn khoáng mặn… Toàn bộ trung tâm trị liệu này, thương hiệu Goco Spa sẽ đảm nhiệm vận hành khai thác. Đây cũng là lần đầu tiên thương hiệu nổi tiếng thế giới trong ngành chăm sóc sức khỏe này góp mặt tại Việt Nam. Goco Spa hiện điều hành chuỗi khu nghỉ dưỡng sức khỏe (wellness resort) xa hoa tại 46 quốc gia và đạt các giải thưởng danh giá như: Haute Grandeur Global Spa Awards, World Luxury Spa Awards… Goco Spa cũng là bảo chứng tên tuổi cho các resort như Goco Spa Ajman (UAE), Goco Spa Daios Cove (Hy Lạp)... chuyên dành cho giới thượng lưu và hoàng gia.

"Sự góp mặt của Goco Spa là bảo chứng cho chất lượng dịch vụ, khẳng định vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực trị liệu và tái tạo sức khỏe tại Việt Nam. Từ đó, góp phần tạo ra một điểm đến du lịch thương hiệu chuyên sâu cho chăm sóc sức khỏe, thu hút giới thượng lưu trong nước và quốc tế", đại diện Charm Group chia sẻ.