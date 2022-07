Hồ sơ những cuộc truy xét thần tốc

Còn nhớ dịp cuối năm 2019, người dân Hà Nội rúng động trước thông tin nguồn nước sinh hoạt hàng ngày có nguy cơ nhiễm độc, vì ở thượng nguồn tỉnh Hòa Bình phát hiện có dầu thải độc hại đổ tràn ra sông suối.

Vài ngày sau, tin tốt tràn ngập mặt báo khiến dư luận thở phào nhẹ nhõm, rằng nguồn ô nhiễm đã được chặn đứng, còn những kẻ bất lương lần lượt lộ mặt và bị xử lý nghiêm bởi những nỗ lực không ngừng nghỉ của lính hình sự Hòa Bình phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an.

Đó chỉ là một trong số rất nhiều chuyên án hóc búa được “hình cảnh” miền Đà giang khám phá.

Truy tìm nguồn độc chất

Ngày 9/10/2019, công nhân Công ty Cổ phần đầu tư nước sạch Sông Đà (đơn vị cung cấp nước sạch sinh hoạt có công suất 600.000m3/ngày đêm đến hàng triệu người dân đang sinh sống tại chuỗi đô thị Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai - Miếu Môn - Hà Nội - Hà Đông) phát hiện tại khu vực nước ở suối Bằng thuộc địa phận xóm Vật Lại, xã Phú Minh, Kỳ Sơn, Hòa Bình bề mặt nước suối có váng loang và có mùi khét đặc trưng của dầu.

Đại tá Trần Mạnh Hải (Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hoà Bình) cho biết: “Đây là vụ việc có tính chất phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng về kinh tế xã hội, đe dọa an ninh nguồn nước nên được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Lúc này trên không gian mạng xuất hiện nhiều luồng thông tin kiểu thuyết âm mưu rất nhiễu loạn, cho rằng sự việc là cuộc đấu đá, tranh thầu cung cấp nước sạch sinh hoạt của các doanh nghiệp trong lĩnh vực này.

Xét tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc, Thủ tướng đã yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Hòa Bình và các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương tổ chức điều tra làm rõ. Ngay sau đó, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án truy xét để huy động tối đa lực lượng, phương tiện, biện pháp, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ đối tượng gây án trong thời gian sớm nhất”.

Kết quả điều tra ban đầu xác định chất thải là dung môi có các thành phần gồm xăng, dầu diesel, dầu nhớt, mỡ xe, mạt của cao su gây mùi khét. Các hợp chất này thường được các doanh nghiệp dùng để cọ rửa máy móc, bảo dưỡng dây chuyền sản xuất lớn. Nhận định nhiều khả năng doanh nghiệp có chất thải loại này đã thuê phương tiện hoặc sử dụng chính phương tiện của doanh nghiệp để đổ trộm chất thải, nhưng không loại trừ việc cạnh tranh không lành mạnh dẫn đến thuê người đổ chất thải vào nguồn nước làm hại uy tín của Công ty cổ phần nước sạch Sông Đà.