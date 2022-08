Hồ sơ mật: Eli Cohen - điệp viên hoàn hảo của Mossad - Phần 2

Dù chưa đưa được thi hài của Eli Cohen về nước, sau nhiều nỗ lực, năm 2018 Israel đã tìm và chuộc về được chiếc đồng hồ đeo tay Eli Cohen từng sử dụng khi ông đang mang trên mình tấm “bình phong” là một doanh nhân giàu có ở Syria. Sự kiện này, dẫu muộn màng, cũng là một điều an ủi đối với gia đình Eli Cohen. “Tôi như lại được nhìn thấy hình ảnh của anh ấy khi tìm lại được chiếc đồng hồ này”, bà Nadia nói.

Bất chấp việc chính phủ Israel và một số nước cùng nhiều nhân vật nổi tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế ủng hộ để Eli Cohen được khoan hồng, án tử hình cho Eli Cohen vẫn được giữ nguyên. Ngày 15-5-1965, Eli Cohen viết bức thư trăn trối cho vợ, mong bà không nên đau buồn về quá khứ và hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn. Trong thư có đoạn: “Tha thứ cho anh và hãy chăm sóc cho bản thân và con của chúng mình… Anh cầu mong em không lãng phí thời gian than khóc vì một điều đã trôi qua. Hãy tập trung vào chính mình và nhìn thẳng về một tương lai tươi sáng!”.

Phiến đá tưởng niệm Eli Cohen trên Đồi Herzl (Jerusalem). Ảnh: Times of Israel.

Những đóng góp của Eli Cohen đối với an ninh Israel là vô cùng to lớn. Bắt giữ được một điệp viên của Mossad không phải là điều dễ dàng và việc bắt quả tang Eli Cohen khi đang truyền tin về nước là một thành tích lớn. Đây cũng là một trong những lý do khiến cho câu chuyện của Elic Cohen trở thành “huyền thoại”, không chỉ tại Israel mà còn trong toàn bộ thế giới Ả Rập.

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu chính trị Al-Quds tại Jordan nhận xét, cuộc đời và công việc của Eli Cohen thu hút trí tưởng tượng của tất cả mọi người, “Eli Cohen đã trở thành một điệp viên huyền thoại và tất cả những câu chuyện xung quanh ông đều hấp dẫn công chúng. Từ khi tôi còn nhỏ, tôi đã được bố tôi kể cho nghe về Eli Cohen”.

Khó có thể nói cho rõ ràng thế nào là một điệp viên hoàn hảo, nhưng có một điều chắc chắn rằng, một điệp viên hoàn hảo phải cung cấp được tin tức tình báo có giá trị lớn, có tính chất quyết định tới cục diện và cân bằng lực lượng (kinh tế, chính trị, quân sự…) giữa các bên liên quan. Một điệp viên hoàn hảo cũng phải cảm nhận được khi nào là đủ và rút lui đúng lúc, đảm bảo được an toàn cho tổ chức và chính bản thân mình.

Eli Cohen thực sự là một điệp viên hoàn hảo của Mossad. Xâm nhập vào các cơ quan cao nhất trong hệ thống chính trị Syria, Eli Cohen đã chuyển những thông tin quân sự và chính trị quan trọng về Israel, không chỉ góp phần xoay chuyển cục diện Trung Đông, tăng cường an ninh cho Israel mà còn giúp nước này mở rộng lãnh thổ thêm hàng nghìn ki-lô-mét vuông. Có thể nói tin tức tình báo từ Eli Cohen là sánh ngang với sức mạnh của một tập đoàn quân. Cuối năm 1964, ông đã nhận ra nguy hiểm đang tới gần và đã có những bước để kết thúc nhiệm vụ tại Syria, bảo đảm an toàn cho bản thân. Đó chính là những phẩm chất của một điệp viên hoàn hảo.

