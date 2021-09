Hồ Quỳnh Hương 'nói xấu' thầy, éo le nhắn nhầm số chính chủ!

Chuyện của Hương Trong Hương chưa bao giờ thôi nhớ tới ngôi Trường Đại Học Nghệ Thuật Quân Đội, cùng với lòng biết ơn sâu sắc tới mái trường và thầy cô. Nếu không có sự dạy dỗ, chở che của ngôi Trừơng ĐHNTQĐ thì sẽ không có một ca sỹ Hồ Quỳnh Hương. Nhớ ngày đầu bố của Hương đưa Hương lên trường nhập học, nhà nghèo chẳng có gì mang theo để làm quà Khi tới trường, bố gặp thầy An Thuyên, thầy đã ngồi trò chuyện thật gần gũi, như hai người cha vậy. Bố Hương nói gia đình tôi ở xa nên xin thầy hãy coi Quỳnh Hương như con gái, dạy dỗ, bảo ban cháu... Thầy nói "Ông cứ yên tâm..." Và từ đó thầy An Thuyên cũng như cô giáo Hà Thủy là cha mẹ thứ 2 của Hương. Lúc này Hương nhớ bộ quần áo xanh quân đội. Nhớ tiếng kẻng báo hiệu giờ thức dậy, báo hiệu giờ đi ngủ, báo hiệu giờ ăn, giờ học. Tất cả rất chuẩn chỉnh. Môi trường quân đội thật nghiêm khắc, nếu không chấp hành nội quy là sẽ bị phạt ngay. Hương may mắn vì thật sự là một ca sĩ được Quân Đội nuôi mà trưởng thành. Hương được nuôi ăn, nuôi ở, nuôi học hành (Hương ở nội trú trong trường). Hương còn được trợ cấp chi phí hàng tháng nữa khi mà mình học giỏi đạt loại A. Cho nên bố mẹ ngày đó cũng bớt đi lo lắng cho con gái út. Dù ở xa nhưng bố mẹ và chị gái rất yên tâm vì trong môi trường quân đội chắc chắn Hương sẽ được rèn giũa, không lo con sẽ bơ vơ, hoặc là không giữ được mình nơi đô thị phồn hoa. Quả thật một cô gái trẻ chưa hiểu biết gì như Hương ngày đó đã trưởng thành thật vững vàng qua sự rèn luyện, học tập từ trường quân đội. Hương không chỉ học hát mà còn học làm người và không biết từ bao giờ mọi kiến thức đã trờ thành hành trang cho cuộc đời của Hương. Có một kỷ niệm lớn Hương muốn kể. Khi tốt nghiệp trung cấp xong, lòng muốn tung bay với ước mơ... Hương tới gặp thầy An Thuyên và nói. "Dạ thưa thầy con muốn mang kiến thức đã học được từ mái trường Quân Đội để ra ngoài trải nghiệm"... Thầy lúc đó lo lắng... Thầy nói "Con không nên, con phục vụ trong quân đội, hoặc giảng dạy ở trường mình như vậy con sẽ cống hiến đựơc cho nơi đã nuôi dạy con và con vẫn luôn trong vòng tay của thầy cô... ra ngoài đời sẽ nhiều sóng gió lắm, con còn trẻ... (Giờ Hương hiểu được thầy lo cho mình như con gái và ko muốn H phải đối mặt với sóng gió cuộc đời cũng như có quá nhiều thử thách liệu Hương có vựơt qua?) Mà lúc đó Hương giận thầy vì còn trẻ con mà... Nghĩ... sao thầy không cho con tung bay? Hương đã rất buồn, về nhà Hương nhắn tin cho một cô bạn thân kể về câu chuyện như vậy... và chốt một câu là "giờ tớ chính thức giận thầy..." Nhắn tin đi không hiểu sao nhắn nhầm luôn vào số máy của thầy An Thuyên. Một tuần sau vẫn không biết là mình nhầm. Cả trường đều biết chuyện Hương nhắn tin giận thầy mà lại nhắn vào máy thầy, thầy đi nói với các thầy cô... "Đấy học trò đấy, con với chả cái, lo nuôi dậy nó giờ nó nói xấu thầy với bạn rồi nhắn nhầm vào mấy thầy đây...". Cả trường xôn xao Hồ Quỳnh Hương. Cuối cùng cô bạn mà Hương định nhắn tin nói với Hương "Hương ơi! Mày nhắn tin cho tao nói giận thầy An Thuyên hả? Ừm đúng rồi, vẫn còn đang giận thầy đây. Máy nhắn nhầm vào máy thầy rồi kìa... Hả.........." Xấu hổ không dám gặp thầy luôn...huhu. Cô giáo Hà Thủy choáng váng "ôi con Hương đầu nó có điện mà... Cô cứ vừa giận vừa mắc cười Hương". Cuối cùng Thầy cũng gọi lên không thể trốn được. Hương năn nỉ cô giáo dẫn tới gặp thầy vì vừa sợ vừa xấu hổ. Lúc gặp, thầy nói với cô giáo "Con gái đi nói xấu thầy vậy đây. Nhưng mà nó nói là giờ nó mới giận, ghét thầy, vậy chắc trước đây không có việc này thì chắc nó cũng thương thầy, vì vậy mà thầy tha cho...". Vẫn nhớ nụ cười hiền thật hiền của thầy. Hương nói con xin lỗi thầy... tại lúc đó đang đúng theo dòng cảm xúc nên... con nói vậy thôi chứ bông hoa Quỳnh Hương thương thầy, cô nhất Cuối cùng có sự xin thêm của cô giáo, thầy đã quyết định cho Hương được ra trải nghiệm nghề. Thầy nói thật ra thầy chỉ phân tích cho con hiểu cái được và cái mất để con chọn lựa chứ thầy không ép con. Ngôi trường này nuôi con, dạy cho con trưởng thành để con mang kiến thức đi phục vụ xã hội. Dù con phục vụ trong Quân Đội hay ở ngoài kia thì vẫn là phục vụ cho Đất Nước. Con hãy nhớ dù hoàn cảnh nào cũng đừng quên con là một nghệ sỹ, chiến sỹ. Hãy làm sao để việc đặc cách con vô trường học, Quân Đội nuôi dạy con, đó không bao giờ là một lựa chọn sai lầm của thầy cô và mọi người. Hương thật là rớt nước mắt luôn... Ra đời đúng là nhiều thử thách và cám dỗ nhưng sự mạnh mẽ vững vàng đã tích lũy trong Trừơng nghệ thuật quân đội luôn giúp Hương phân biệt được trắng đen và chọn lựa đúng đắn con đường đi của riêng mình. Càng trưởng thành thì lòng biết ơn trong Hương càng lớn theo thời gian, để Hương yêu quê hương, yêu đất nước thật nhiều và không biết làm sao để trả ơn cho đủ.