Hồ Quang Mẫn: Là ông bố đơn thân, tôi xót xa và giận dữ khi đọc chuyện dì ghẻ con chồng

"Tôi chưa bao giờ thấy hối hận. Có con bên cạnh, tôi thấy mình hạnh phúc hơn nhiều so với những gì đã đánh đổi", anh tâm sự.

Hồ Quang Mẫn thừa nhận, việc trở thành bố đơn thân đến với anh khá bất ngờ, không hề được chuẩn bị từ trước. Song, điều khiến anh kiên định chính là tình yêu dành cho con.

Hồ Quang Mẫn chia sẻ với phóng viên VietNamNet, ở tuổi gần 50, anh có hai hạnh phúc lớn lao là theo đuổi nghề diễn viên vì tìm thấy được niềm vui, sự hạnh phúc khi đứng trước ống kính và chăm sóc con gái.

Ở tuổi gần 50, khi nhiều người đàn ông đã an yên với tổ ấm đủ đầy, diễn viên Hồ Quang Mẫn lại bước vào một hành trình đặc biệt: làm bố đơn thân. Quyết định ấy đến với anh không theo một kịch bản sẵn có nhưng Hồ Quang Mẫn chấp nhận bằng tất cả sự can đảm và tình yêu dành cho con gái.

Người đàn ông từng có thời gian làm việc trong lĩnh vực ngân hàng, xuất nhập khẩu và kinh doanh ẩm thực hiểu rằng từ đây, cuộc sống của mình không còn xoay quanh sự tự do cá nhân mà là trách nhiệm, là sự trưởng thành trong vai trò người cha.

Trên phim trường hay thương trường, anh hết mình với vai diễn, công việc nhưng ngoài giờ, Hồ Quang Mẫn lại trở về với vai trò một người cha đầy trách nhiệm, lo toan từng bữa ăn, giấc ngủ cho con.

Có những lúc phải xa nhà vì lịch quay, anh cố gắng gọi điện, nhắn tin để con gái luôn cảm nhận được sự hiện diện của bố. Anh học cách sắp xếp lại cuộc sống, để dù bận rộn đến đâu, con vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Là một người cha đơn thân, Hồ Quang Mẫn luôn ý thức rõ trách nhiệm lớn nhất của mình là bảo vệ con. Chia sẻ với PV VietNamNet, anh thừa nhận nỗi sợ lớn nhất là khó tìm được một người vừa hợp với mình, vừa thật lòng thương và đối xử tử tế với con gái. Những câu chuyện đau lòng về "dì ghẻ con chồng" trên mạng xã hội càng khiến anh thêm trăn trở.

Mới đây, khi bức thư kêu cứu dài ba trang của một bé trai bị dì ghẻ bạo hành gây xôn xao dư luận, Hồ Quang Mẫn nói thật sự xót xa và giận dữ. "Nó nhắc tôi rằng đây không phải là chuyện nhỏ, mà cần được nhìn nhận nghiêm túc và xử lý nhanh chóng, có trách nhiệm", anh nói. Từ đó, Hồ Quang Mẫn càng tin rằng sự an toàn của con, cả thể chất lẫn tinh thần phải luôn là ưu tiên hàng đầu.

Với Hồ Quang Mẫn, nếu có một mối quan hệ mới, mọi thứ sẽ diễn ra từng bước thận trọng. Anh muốn cho người ấy thời gian tiếp xúc để con có cơ hội bày tỏ cảm nhận, rồi mới tính đến chuyện xa hơn. Những buổi gặp gỡ ngắn, sinh hoạt chung sẽ là cách để cả hai phía hiểu nhau dần, trước khi nghĩ tới việc sống cùng nhà.