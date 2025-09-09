Hồ Quang Hiếu và vợ kém 17 tuổi tổ chức đám cưới, dàn khách mời dần hé lộ

Mới đây, diễn viên Quốc Trường, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã gây chú ý khi đăng tải hình ảnh thiệp cưới của Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như. Động thái này ngay lập tức khiến người hâm mộ bất ngờ và tò mò bởi trước đó cặp đôi chưa từng thông báo chính thức về ngày trọng đại. Theo thông tin được rò rỉ, lễ cưới của giọng ca "Con bướm xuân" được tổ chức vào ngày 19/9 tại TP.HCM.

Trước đó, tháng 4/2023, Hồ Quang Hiếu công khai danh tính bạn gái sau thời gian hẹn hò kín tiếng. Bạn đời của nam ca sĩ tên Tuệ Như (tên thật Trần Huỳnh Như), sinh năm 2000, quê ở Cà Mau. Người đẹp sở hữu chiều cao ấn tượng 1m80 cùng thân hình cân đối.

Sau hơn 1 năm tổ chức đám hỏi, Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như sắp làm đám cưới. Thiệp mời đã được gửi đến tay nhiều nghệ sĩ showbiz.

Tuệ Như là diễn viên và người mẫu tự do. Cô góp mặt trong nhiều show diễn thời trang của các nhà thiết kế trong nước. Trên trang cá nhân, bạn gái Hồ Quang Hiếu chia sẻ nhiều khoảnh khắc sải bước trên sàn catwalk hay tham gia các buổi chụp hình cho nhãn hàng. Giọng ca "Không cảm xúc" cho biết dù cả hai cách nhau 17 tuổi, nhưng có nhiều điểm tương đồng trong suy nghĩ, tư tưởng.