Hồ Quang Hiếu 'thả thính' với Thiên An, netizen phát hốt: 'Yêu đương hay gì'?

Thiên An là cái tên hot girl không còn xa lạ đối với giới trẻ. Cô sở hữu gương mặt rất “điện ảnh” với đường nét sắc sảo, thanh tú, từng được ví như bản sao của Angela Phương Trinh. Tận dụng lợi thế “trời ban”, Thiên An lấn sân vào showbiz thông qua nhiều cuộc thi sắc đẹp nhưng chỉ thực sự nổi tiếng khi tham gia đóng các MV ca nhạc.

Cuộc sống của mẹ con Thiên An luôn nhận được sự quan tâm của dân mạng. Liệu cô đã tìm được người mới sau cuộc tình sóng gió hay chưa vẫn đang là một dấu hỏi chấm.

Mới đây, netizen ngỡ ngàng khi thấy Thiên An thân thiết, quay TikTok liên tục với Hồ Quang Hiếu. Còn phía Hồ Quang Hiếu cũng vừa xác nhận chia tay bạn gái trong showbiz đã thể hiện sự vui vẻ rõ bên cạnh Thiên An.