Hồ Quang Hiếu 'thả thính' Thiên An, netizen phát hốt: 'Yêu hay gì'?

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

"Đẹp đôi nha", "Ê mình đẩy thuyền nha", "Xuất hiện thế này ý gì đây?", "Hồ Quang Hiếu quen Thiên An luôn hả?", "Thiên An hết mê Jack sang mê danh hài Hồ Quang Hiếu","Yêu đương hay gì đây?'... là những bình luận xôn xao của khán giả.

Tuy nhiên, không loại trừ trường hợp, cả hai chỉ là đồng nghiệp và chuẩn bị hợp tác trong sản phẩm mới. Dù thế nào thì trai gái độc thân, nổi tiếng thân thiết bên nhau sẽ không tránh khỏi những nghi vấn hẹn hò từ khán giả.