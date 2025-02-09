Hồ Ngọc Hà xin lỗi về sự vắng mặt dịp đại lễ

Hồ Ngọc Hà bị chỉ trích vì một chia sẻ

Những chia sẻ trên trang xã hội của ca sĩ Hồ Ngọc Hà về ngày Quốc khánh 2-9 khiến cô trở thành người được gọi tên với nhiều lời chỉ trích của cư dân mạng.

﻿Cụ thể, trang cá nhân của ca sĩ Hồ Ngọc Hà chia sẻ vào ngày 2-9: "Do có lịch trình châu Âu đã sắp xếp từ trước, nên Hà đã lỡ hẹn lời mời tham dự biểu diễn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho Đại lễ sáng 2-9 tại Quảng trường Ba Đình và một số sự kiện khác. Mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam 2-9".

Những chia sẻ tưởng chừng rất bình thường này lại bị cư dân mạng ném đá. Hầu hết, mọi người đều cho rằng, Đại lễ mừng 80 năm Quốc Khánh 2-9 là dịp hiếm, lại mang tinh thần tự hào dân tộc. Vì vậy, việc một ngôi sao như Hồ Ngọc Hà từ chối tham gia vì nhận lịch biểu diễn ở châu Âu là khó chấp nhận.