Hồ Ngọc Hà, Kỳ Duyên tiễn Hương Giang lên đường dự thi Miss Universe 2025

Bạn trai Phú Cường đơn giản mà lịch lãm khi đứng cạnh Hương Giang. Là đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2025, người đẹp mong muốn lan tỏa thông điệp: "Không gì là không thể, cũng không bao giờ là quá muộn để phụ nữ phá vỡ định kiến".