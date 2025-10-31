Hồ Ngọc Hà, Kỳ Duyên tiễn Hương Giang lên đường dự thi Miss Universe 2025
31/10/2025 08:24
Tại sự kiện Send Off Hương Giang đến với đấu trường Miss Universe 2025, nhiều nghệ sĩ đã có mặt để ủng hộ tinh thần cho đại diện Việt Nam.
Xuất hiện tại sự kiện, Hương Giang ghi điểm với thiết kế đầm dạ hội tím pastel ôm sát, tôn lên đường cong quyến rũ. Kiểu dáng vai trễ kết hợp chất liệu bắt sáng nhẹ mang lại cảm giác mềm mại, tinh tế nhưng vẫn mạnh mẽ và cuốn hút.
Hồ Ngọc Hà góp mặt tại sự kiện tiễn Hương Giang lên đường chinh chiến Miss Universe. Cô chọn phong cách thanh lịch và hiện đại, với bộ jumpsuit tông nâu chocolate mang hoạ tiết tinh tế, tạo cảm giác sang trọng mà vẫn phóng khoáng. Thiết kế cổ sâu cùng phụ kiện kính râm và dây chuyền bản lớn giúp tôn lên khí chất tự tin, thời thượng.
Kỳ Duyên đến ủng hộ tinh thần đàn chị trước khi bước vào đấu trường nhan sắc quốc tế. Nàng hậu gây ấn tượng với vẻ quyến rũ và cá tính trong bộ đầm đen dáng dài, thiết kế cut-out táo bạo kết hợp chất liệu xuyên thấu tôn lên đường cong gợi cảm. Mái tóc uốn lượn cổ điển, son đỏ nổi bật và túi xách trắng sang trọng giúp tổng thể thêm nâng tầm.
Chế Nguyễn Quỳnh Châu vừa tổ chức hôn lễ cũng đến chung vui cùng Hương Giang. Á hậu diện chiếc váy đỏ cổ trễ, chất liệu sáng bóng tôn lên làn da trắng mịn cùng vóc dáng gợi cảm.
Mai Ngô - đại diện Việt Nam tại Miss Charm năm nay xuất hiện với phong cách quý phái, gợi cảm trong chiếc đầm cúp ngực đính kết cầu kì, mái tóc xoăn bồng bềnh, lối trang điểm tông nude.
Hà Anh diện đầm ren đen dáng ôm sát khoe trọn đường cong gợi cảm, kết hợp găng tay ren trắng tinh tế. Mái tóc uốn lọn bồng bềnh, son đỏ rực và trang sức ánh bạc càng làm nổi bật vẻ nữ tính, quyền lực và tự tin.
Á hậu Hương Ly chọn phong cách tối giản với chiếc đầm dạ hội trễ vai ôm dáng, tôn lên vóc dáng thanh mảnh và thần thái sang trọng. Thiết kế đen huyền bí được điểm xuyết phần vải màu tím lilac quấn vai tạo điểm nhấn, vừa gợi cảm vừa giữ được sự thanh lịch.
Dàn cast trong chương trình truyền hình Hàng xóm mới gồm Chi Pu, An Trường, Ninh Dương story... có mặt để tiếp thêm động lực cho Hương Giang.
Người mẫu Trà My xuất hiện với phong thái thanh thoát và sang trọng. Cô diện đầm lụa trơn màu vàng champagne ánh kim, thiết kế trễ vai nhẹ nhàng ôm sát cơ thể, tôn lên vẻ đẹp mảnh mai và làn da sáng.
Bạn trai Phú Cường đơn giản mà lịch lãm khi đứng cạnh Hương Giang. Là đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2025, người đẹp mong muốn lan tỏa thông điệp: "Không gì là không thể, cũng không bao giờ là quá muộn để phụ nữ phá vỡ định kiến".