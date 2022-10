Hồ Ngọc Hà bị sốt và viêm phế quản nặng

Tối ngày 13/10, nữ ca sĩ đã có buổi giao lưu ngắn với người hâm mộ để chia sẻ chuyện hủy loạt show diễn tại Mỹ và thông báo lịch trình tiếp theo của mình tại Việt Nam.

