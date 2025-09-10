Hộ kinh doanh lo ‘mất ăn mất ngủ’ khi bỏ thuế khoán, cơ quan thuế trấn an

Lo "mất ăn, mất ngủ"

Anh Lê Huy Phương Nam, chủ một hộ kinh doanh mặt hàng trang trí bằng giấy, cho biết nguyên liệu đầu vào được nhập từ nhiều nguồn khác nhau, không có giấy tờ. Anh băn khoăn không biết kê khai thuế thế nào. Ngoài ra, khi thống kê số lượng hàng tồn kho vào thời điểm 31/12/2025, nếu sai lệch, anh có bị cơ quan thuế xử phạt?

Tương tự, bà Đặng Thị Hồng Khánh, hộ kinh doanh cà phê Cao Đạt, cho biết nguồn nguyên liệu cà phê bà nhập từ gia đình ở quê nên không có chứng từ. Bên cạnh đó, trong quá trình chế biến cà phê luôn có hao hụt nhất định, khiến bà lo lắng về việc chứng minh sản lượng thực tế.

Với tình hình kinh doanh khó khăn hiện nay, bà Trần Thị Hồng Vân, hộ kinh doanh ngành thẩm mỹ, cho rằng các công ty bán phần mềm kê khai thuế nên hạ giá cho các hộ.

Đây chỉ là 3 trong số rất nhiều lo ngại của các hộ kinh doanh, được nêu tại hội thảo "Sắp bỏ thuế khoán, hộ kinh doanh cần chuẩn bị gì?", do báo Tuổi Trẻ tổ chức ngày 8/10.