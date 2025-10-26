Hộ kinh doanh chuyển từ nộp thuế khoán sang kê khai, có lợi gì?

Số liệu từ Cục thuế cho thấy đến nay, 98% hộ kinh doanh kê khai đã nộp thuế điện tử, hơn 18.500 hộ nộp thuế khoán chuyển sang kê khai, và 133.000 hộ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền.

Theo Quyết định 3389 của Bộ Tài chính phê duyệt Đề án chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán, từ ngày 1-1-2026, sẽ chấm dứt hoàn toàn phương thức thu thuế khoán với hộ kinh doanh và chuyển sang quản lý theo phương pháp tự kê khai, nộp thuế.

Bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư Vấn Thuế Việt Nam, cho rằng thuế khoán thực chất đang khiến các hộ kinh doanh bị động. Chẳng hạn trong trường hợp gặp dịch bệnh thiên tai lũ lụt, các hộ kinh doanh dù không có doanh thu thì vẫn phải nộp theo khoản thuế. Trong khi nếu chuyển đổi sang hình thức kê khai thuế, hộ kinh doanh chỉ phải nộp thuế khi phát sinh doanh thu.

Hiện nay, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu trong năm dương lịch 2025 dưới 100 triệu đồng sẽ không phải nộp thuế doanh thu. Còn theo Luật Thuế Giá trị gia tăng, đối với hộ kinh doanh có doanh thu dưới 200 triệu đồng từ 1-6-2026 thì không phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân.

Chủ tịch Hội Tư Vấn Thuế Việt Nam cho biết cơ quan thuế đang lấy ý kiến về việc nâng ngưỡng doanh thu không chịu thuế. Bà đề xuất tăng mức này lên 1 tỉ đồng/năm để phù hợp với thực tế kinh doanh hiện nay.