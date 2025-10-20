Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có được giảm trừ gia cảnh tính thuế TNCN?

Bà T.Đ ở TPHCM cho biết, trước đây bà đóng thuế thu nhập cá nhân và đăng ký giảm trừ gia cảnh tại nơi làm việc.

Tuy nhiên, từ giữa năm 2019 đến nay, bà Đ. nghỉ làm, về kinh doanh tự do để thuận tiện chăm sóc bố mẹ (sinh năm 1931 và 1936).