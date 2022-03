Hồ Hoài Anh vĩnh biệt cố nhạc sĩ Ngọc Châu theo cách đặc biệt

Nhạc sĩ Ngọc Châu qua đời ở tuổi 55

Mới đây, Hồ Hoài Anh chia sẻ một video anh tự đệm đàn piano và hát ca khúc Tạm Biệt của cố nhạc sĩ Ngọc Châu. Kèm theo đó, nam nhạc sĩ chia sẻ thêm: "Tạm biệt anh. Mọi người sẽ nhớ mãi nụ cười và âm nhạc của anh".

Tạm Biệt là ca khúc được cố nhạc sĩ Ngọc Châu sáng tác để nói về những câu chuyện vào mùa tốt nghiệp, khi những người bạn thân thiết bắt đầu phải chia xa, tìm kiếm một con đường riêng để phát triển cho mai sau.