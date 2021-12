Hồ Gươm xuất hiện sinh vật không ngờ, hóa ra nhiều người từng gặp

Mới đây, một cô gái không ngừng tỏ ra thích thú khi bất ngờ phát hiện một loài vật rất thú vị khi đang đi dạo dọc bờ hồ Gươm.

Quả thật, giữa một thành phố đông đúc và hiện đại như thế này, khiến người ta không thể ngờ chính là lại gặp một... chú sóc ngay giữa trung tâm.