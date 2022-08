Hồ Gia Hùng (HKT) sợ hết hồn khi khán giả nữ lao vào mình lộn mèo

Your browser does not support the video tag.

Theo đó, trong đoạn clip, đáng chú ý nhất chính là một vài khán giả đã tràn lên sân khấu để nhảy nhót cùng Hồ Gia Hùng. Bất ngờ hơn, một nữ khán giả bất thình lình lao lại gần nam ca sĩ và thực hiện một pha lộn mèo ngoạn mục.

Trước tình huống bất ngờ này, nam ca sĩ cũng không giấu được sự hoang mang đi kèm một phản ứng hoảng hồn.