HLV Văn Sỹ Sơn chính thức dẫn dắt CLB SLNA

HLV Văn Sỹ Sơn cũng gửi lời tri ân đến người hâm mộ xứ Nghệ: “Trong suốt thời gian thi đấu và làm nghề, tôi luôn nhận được sự ủng hộ, yêu thương của người hâm mộ quê hương. Dù đội bóng có lúc thăng trầm, tôi mong cổ động viên vẫn luôn đồng hành. Người Nghệ An có câu ‘Giận thì giận, mà thương thì thương’ và tôi mong tình cảm ấy sẽ tiếp tục là nguồn động viên lớn cho toàn đội trên hành trình phía trước”.

Trước khi trở lại SLNA, HLV Văn Sỹ Sơn từng dẫn dắt CLB Quảng Nam từ tháng 8/2022, giúp đội bóng vô địch Giải hạng Nhất Quốc gia 2023 và giành quyền thăng hạng V-League 2023/24. Ở mùa giải 2024/25, ông giúp Quảng Nam trụ hạng thành công trước khi đội bóng này giải thể.

Theo kế hoạch, HLV Văn Sỹ Sơn sẽ bắt tay vào công việc tại SLNA từ ngày 7/10, và có trận ra mắt gặp CAHN trên sân Vinh vào ngày 18/10/2025.