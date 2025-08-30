HLV Tuchel xin lỗi Bellingham, loại Arnold khỏi đội tuyển Anh

Danh sách triệu tập đội tuyển Anh chuẩn bị cho hai trận vòng loại World Cup 2026 gặp Andorra và Serbia đã mang tới không ít bất ngờ, trong đó đáng chú ý nhất chính là việc Trent Alexander-Arnold, cựu hậu vệ của Liverpool vừa chuyển sang Real Madrid, bị loại khỏi đội hình. Đây là một quyết định khiến nhiều người bất ngờ, bởi cầu thủ 26 tuổi từng được xem là một trong những phương án tấn công sáng tạo nhất của bóng đá Anh trong những năm gần đây.

Gạch bỏ công thần

Dấu hiệu cho việc Arnold bị gạt ra khỏi đội tuyển Anh đã lộ rõ từ tháng 6. Khi đó, dù có tên trong danh sách, anh không được ra sân phút nào ở hai trận giao hữu quốc tế. Việc không được trọng dụng rồi nay bị loại khỏi danh sách cho thấy Tuchel chưa hoàn toàn tin tưởng vào anh trong hệ thống chiến thuật của mình.

Động thái của ông thầy người Đức càng gây chú ý khi Arnold vừa có khởi đầu mùa giải cùng Real Madrid: đá chính trận mở màn La Liga, sau đó phải ngồi dự bị ở vòng kế tiếp. Rõ ràng, sự nghiệp của anh đang trải qua giai đoạn nhiều thử thách, cả ở CLB lẫn đội tuyển Anh.