HLV Ruben Amorim lo lắng MU bị đội khách Brighton đánh bại

3 điểm có được tại sân Anfield vài ngày trước là liều thuốc tinh thần mạnh mẽ giúp thầy trò HLV Ruben Amorim tìm lại sự tự tin sau quãng thời gian thi đấu thiếu ổn định. Tuy nhiên, Man United lại ráo riết chuẩn bị cho cuộc chạm trán Brighton lành ít dữ nhiều trên sân nhà Old Trafford.

HLV Ruben Amorim đang từng bước định hình phong cách chơi bóng mới cho Man United, cho biết ông không muốn các học trò chìm trong niềm vui quá lâu. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha khẳng định chiến thắng trước Liverpool đã khép lại, và toàn đội cần nhanh chóng hướng sự tập trung vào thử thách tiếp theo. “Chúng tôi đã giành chiến thắng nhờ tinh thần chiến đấu tuyệt vời. Dĩ nhiên, đó luôn là một cuối tuần đáng nhớ, nhưng giờ trọng tâm của chúng tôi là trận đấu kế tiếp. Trận thắng Liverpool giờ đã thuộc về quá khứ”, Amorim chia sẻ trên trang web chính thức của CLB.

Theo ông, bóng đá hiện đại đòi hỏi các đội bóng lớn như Manchester United phải luôn biết làm mới mình và thích ứng liên tục, bởi mỗi đối thủ đều mang đến những thử thách khác nhau. “Chúng ta phải hiểu rằng bóng đá ngày nay đã thay đổi rất nhiều, đặc biệt ở những đội bóng có truyền thống như thế này. Vì vậy, MU không sống trong quá khứ, mà chỉ tập trung vào hiện tại. Cuộc đối đầu với Brighton chắc chắn sẽ rất khó khăn”, HLV Ruben Amorim bày tỏ.