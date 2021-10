HLV Quốc Vượng: ‘Có VAR, hậu vệ Việt Nam không qua được trọng tài’

- Anh có bất ngờ khi HLV Park tung Nguyễn Văn Toản bắt chính? Anh từng có thời gian công tác tại CLB Hải Phòng, nên hẳn sẽ hiểu ưu nhược điểm của thủ môn này.

Tuy có chút bất ngờ, tôi lại nhìn vấn đề theo hướng tích cực cho Văn Toản. Không nên đổ hết trách nhiệm việc thua trận là do cậu ấy non kinh nghiệm này kia. Chúng ta cần thông cảm cho Toản bởi thủ môn này cũng trải qua thời gian không được bắt do V.League dừng lại.