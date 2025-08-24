HLV Polking chỉ ra điểm Công an Hà Nội cần tiếp tục cải thiện

Tôi luôn chân thành, chỉ mong trọng tài cho trận đấu tiếp diễn. Thẻ vàng đó là oan ức, trợ lý Luis Viegas không phản ứng gì cả. Ngoài tình huống phạt thẻ vàng cho tôi thay vì trợ lý Luis Viegas thì trọng tài đã làm tốt nhiệm vụ".

Về những tình huống tranh cãi với trọng tài, huấn luyện viên Polking khẳng định: “Không có chiến thuật nào trong việc gây áp lực. Đôi lúc chúng tôi chỉ muốn bóng lăn nhiều hơn thay vì bị gián đoạn liên tục.

Một trong những thay đổi chiến thuật đáng chú ý là việc sử dụng 3 trung vệ để ứng phó với cặp tiền đạo của Becamex TPHCM. Polking cũng dành lời khen cho Minh Khoa: “Cậu ấy là cầu thủ tuyệt vời và toàn năng, bất kì đội bóng nào cũng muốn sở hữu”.

Chiến thắng 3-0 giúp Công an Hà Nội khẳng định sức mạnh ứng viên vô địch. Các bàn thắng của Alan, Quang Hải và Leo Artur cùng tấm thẻ đỏ của Trung Hiếu bên phía Becamex TPHCM đã tạo ra bước ngoặt quan trọng. Với sự điều chỉnh chiến thuật hợp lý và khả năng tận dụng cơ hội, huấn luyện viên Polking cho thấy đội bóng Thủ đô đang ngày càng hoàn thiện.

Trong khi đó, huấn luyện viên Nguyễn Anh Đức của Becamex TPHCM thừa nhận khó khăn: “Thực tế là chúng tôi không lường trước được. Tình huống thẻ đỏ là bước ngoặt lớn của trận đấu. Các cầu thủ đã nỗ lực hết mình nhưng khi thi đấu thiếu người trước đối thủ mạnh như Công an Hà Nội thì rất khó”.

Ông cũng chia sẻ thêm về sự chuẩn bị: “Thời gian qua chúng tôi không có nhiều lựa chọn, ngoại binh chủ yếu xem qua video nên chưa thể đánh giá chính xác. Tôi mong có thêm thời gian để tự mình tuyển chọn, như vậy mới đem lại hiệu quả”.