HLV Pep Guardiola dự báo Haaland sẽ qua mặt Messi và Ronaldo

Tiền đạo người Na Uy đã phá vỡ thêm một kỷ lục, khi trở thành cầu thủ nhanh nhất trong lịch sử giải đấu đạt mốc 50 bàn thắng. Trong chiến thắng 2-0 của Manchester City trước Napoli, Haaland là nhân vật trung tâm, và màn trình diễn của anh khiến cả châu Âu phải thán phục.

Khoảnh khắc đáng nhớ đến ở phút 56. Từ đường chuyền như đặt của Phil Foden bên cánh phải, Haaland chọn vị trí hoàn hảo và đánh đầu gọn gàng tung lưới đối thủ. Pha lập công này đã giúp Man City khai thông thế bế tắc, và đưa Haaland lên đỉnh mới của Champions League.

Anh cán mốc 50 bàn chỉ sau 49 trận, vượt xa thành tích của Ruud van Nistelrooy, người từng cần tới 62 lần ra sân để chạm đến con số này. Với hiệu suất khủng khiếp như vậy, không ai còn nghi ngờ rằng Haaland đang trên đường trở thành một trong những chân sút vĩ đại nhất lịch sử.