HLV Park Hang-seo: "Việt Nam sẽ đá với Malaysia như trận chung kết"

Ông Park cũng tiết lộ về việc sắp xếp đá penalty ở tuyển Việt Nam. "Hôm nay, người được ưu tiên đá phạt đền đầu tiên là Xuân Trường, thứ hai là Tiến Linh nhưng lúc đó cả 2 thay ra. Văn Thanh lúc đó bảo tự tin nên chúng tôi để cậu ấy đá".

Thắng tuyển Lào 2-0 ở trận ra quân AFF Cup 2020, tuyển Việt Nam cắt đứt chuỗi 7 trận toàn thua và giành 3 điểm đầu tiên trên hành trình bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á. Quang Hải và các đồng đội đang đứng nhì bảng B, do bằng điểm nhưng kém chỉ số phụ so với tuyển Malaysia. Do đó, trận đấu giữa 2 đội có tính chất quan trọng.