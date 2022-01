HLV Park Hang Seo: Tuyển Việt Nam trở lại vạch xuất phát

Trong đợt tập trung đầu tiên trong năm 2022 chuẩn bị cho vòng loại thứ ba World Cup 2022, HLV Park Hang Seo sẽ trao cơ hội cho nhiều gương mặt mới, bắt đầu cho cuộc thay máu ở tuyển Việt Nam.

Tuyển Việt Nam tập trung trở lại vào ngày 13/1 tới, có 1 tuần tập luyện trước khi lên đường sang Australia trong trận tái đấu với đội chủ nhà tại Melbourne vào ngày 27/1. Ngay sau đó, đội tuyển trở lại Mỹ Đình tiếp đón Trung Quốc vào ngày 1/2 (Mùng một Tết Nhâm Dần).

Video tuyển Việt Nam 0-1 Nhật Bản:

Đại Nam