HLV Park Hang Seo: Thắng Campuchia, gặp ai ở bán kết cũng được

Trong khi đó, Hồ Tấn Tài thể hiện quyết tâm: “Mục tiêu của toàn đội là giành chiến thắng để vào bán kết với ngôi nhất bảng. Tôi đánh giá Campuchia là đội bóng có khả năng triển khai bóng tốt từ phần sân nhà. Họ có những cá nhân giỏi, chơi phản công nhanh.

Campuchia trận nào cũng ghi bàn. Đó là thành công của họ. Vì thế, tuyển Việt Nam phải thận trọng để không bị thủng lưới.

Chúng tôi chuẩn bị như các trận đấu trước. Toàn đội tích cực tập luyện, áp dụng tốt kỹ-chiến thuật của ban huấn luyện, tôn trọng tất cả các đội, trong đó có Campuchia".

Video hành trình vô địch AFF Cup 2018 của tuyển Việt Nam:

Song Ngư