HLV Park Hang Seo: Khi U23 Việt Nam là một gánh nặng

Như từng đề cập, việc các giải đấu được tổ chức liên tục với quãng thời gian cách nhau quá gần đang vắt kiệt sức HLV Park Hang Seo khi liên tục phải chạy qua, chạy lại giữa U23 Việt Nam và tuyển Việt Nam.

Trước đây, việc HLV Park Hang Seo “ôm” cả hai đội là không thành vấn đề vì thong thả thời gian, và quan trọng nhất vẫn ở chỗ lực lượng còn tốt, ít phải chỉnh sửa về chuyên môn.

Nhưng bây giờ thì khác, tuyển Việt Nam cần làm mới, trong khi U23 Việt Nam vẫn phải sửa từng li, từng tí thì quả thực chẳng dễ để thuyền trưởng người Hàn Quốc có thể đảm bảo sự minh mẫn, mang đến những ý tưởng mới cho đội nhà trong điều kiện vừa “xay lúa, vừa bế em” như đang thấy.

Nhìn khó khăn hiện tại, xem ra phải tính khác đi HLV Park Hang Seo và VFF...

