HLV Park Hang Seo đàm phán hợp đồng: Trò chơi cân não

Cụ thể hơn, năm tới tuyển Việt Nam vẫn còn phải đá một số trận tại vòng loại World Cup, cùng với đó là AFF Cup (nếu diễn ra đúng kế hoạch) ngoài ra U23 với SEA Games trên sân nhà nên buộc VFF phải tính phương án dự phòng trong trường hợp không giữ được ông Park.

Thế nên, muốn không rơi vào tình thế buộc phải ký bằng bất cứ giá nào xem ra VFF phải chủ động. Còn giữ được HLV Park Hang Seo là quá hoàn hảo, vì nói gì thì nói ông thầy người Hàn Quốc vẫn phù hợp nhất với bóng Việt Nam vào thời điểm hiện tại.

Video Oman 3-1 Việt Nam (Nguồn: FPT Play)

Your browser does not support the video tag.

Xuân Mơ