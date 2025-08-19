HLV Mai Đức Chung xúc động tri ân người hâm mộ sau chiến thắng đậm trước Thái Lan

Tối 19/8, ĐT nữ Việt Nam đã khép lại chiến dịch ASEAN Cup nữ 2025 bằng chiến thắng ấn tượng 3-1 trước ĐT nữ Thái Lan, qua đó giành tấm huy chương đồng xứng đáng.

ĐT nữ Việt Nam kết thúc ASEAN Cup nữ 2025 bằng chiến thắng đậm trước ĐT nữ Thái Lan. (Ảnh: Như Đạt)

Phát biểu tại họp báo sau trận, HLV Mai Đức Chung bày tỏ niềm tự hào và gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ cả nước, đặc biệt là khán giả tại Hải Phòng: “Trước hết, cho tôi thay mặt ĐT nữ Việt Nam cảm ơn CĐV cả nước và khán giả Hải Phòng đã ủng hộ, cổ vũ, giúp đội giành chiến thắng”.

Về kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games 33 tại Thái Lan vào tháng 12, HLV Mai Đức Chung cho biết, sau giải đấu Đông Nam Á, các cầu thủ sẽ trở về CLB thi đấu giải VĐQG. Ban huấn luyện sẽ theo dõi, đánh giá phong độ và tuyển chọn thêm nhân sự, trong đó có thể bổ sung một số gương mặt trẻ từ đội U20 sau khi giải quốc nội kết thúc.

HLV Mai Đức Chung cũng đánh giá cao nỗ lực của toàn đội tại giải: “Trận thua Australia chỉ là một tai nạn, bởi đối thủ quá mạnh mẽ và có thể hình vượt trội. Nhưng việc chúng ta khiến họ lúng túng trong hiệp hai là tín hiệu đáng mừng. Ở bất kỳ trận nào, các cầu thủ cũng thi đấu với hơn 100% sức lực, tôi không có gì để phàn nàn”.

Trong khi đó, cầu thủ xuất sắc nhất trận, đội trưởng Huỳnh Như khẳng định chiến thắng trước Thái Lan là thành quả của tinh thần đoàn kết và sự chỉ đạo chiến thuật hợp lý. “Chiến thắng này là của tập thể, nhờ tinh thần đoàn kết, sự tập trung và chiến thuật của Ban huấn luyện. Tôi xin dành tặng bàn thắng hôm nay cho các CĐV - những người luôn bền bỉ đồng hành cùng đội tuyển”.