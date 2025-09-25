HLV Mai Đức Chung nhận danh hiệu Anh hùng Lao động

Phát biểu sau khi nhận danh hiệu cao quý, HLV Mai Đức Chung xúc động chia sẻ: "Hôm nay là ngày trọng đại trong cuộc đời tôi. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ được nhận phần thưởng cao quý nhất của đất nước. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới Đảng, Chính phủ, Bộ VHTTDL, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, LĐBĐ Việt Nam cùng đông đảo người hâm mộ trong và ngoài nước. Đặc biệt, tôi biết ơn các cầu thủ đội tuyển nữ quốc gia đã luôn sát cánh, giúp tôi có được vinh dự này".

Ông cũng cho biết, dù tuổi tác và sức khỏe không còn sung sức như trước, nhưng sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình để cùng đội tuyển nữ Việt Nam gặt hái nhiều thành tích hơn nữa, xứng đáng với sự tin yêu của người hâm mộ và danh hiệu Anh hùng Lao động vừa được trao tặng.