HLV lý tưởng tiếp theo của MU thay thế cho Amorim

"Tôi đảm bảo với các bạn rằng các cầu thủ của tôi đang lắng nghe tất cả các ý kiến ​​và họ đang cân nhắc điều đó vì chúng tôi không thắng được trận nào", HLV Amorim của MU nói trước trận đấu với Sunderland, "Họ phải tin tưởng tôi. Vậy nên vấn đề lớn nhất của tôi là các cầu thủ của tôi lại tin tưởng các bạn khi các bạn nói rằng vấn đề của đội bóng nằm ở hệ thống chiến thuật".

Mặc dù MU bước vào kỳ nghỉ sau chiến thắng 2-0 trước Sunderland, nhưng không phải mọi chuyện đều suôn sẻ với họ. Điều này xảy ra sau khi HLV Ruben Amorim nhắm vào giới truyền thông trước trận đấu, cho rằng những lời chỉ trích thường xuyên nhắm vào hệ thống 3-4-3 mà ông kiên quyết áp dụng đang có tác động.

HLV Howe tự hào có tỷ lệ chiến thắng là 50,31% tại Newcastle, tỷ lệ cao nhất từ 1 HLV của Newcastle kể từ nhiệm kỳ đầu tiên của Kevin Keegan kết thúc vào năm 1997. Với những gì Howe đã làm tại Newcastle nhờ nguồn tài chính dồi dào từ PIF, có lý do để tin rằng Paul Scholes đúng khi nói rằng Howe có thể sử dụng sự giàu có của MU một cách hiệu quả hơn.

Gần đây, những lời chỉ trích nhắm vào hệ thống 3-4-3 của Amorim và việc liệu MU có đủ cầu thủ để vận hành hệ thống đó hay không đã liên tục xuất hiện. Tuy nhiên, Neville đã nhắm vào dàn tài năng hiện tại, cũng như chính Amorim vì đã nuôi dưỡng "tâm lý bào chữa".

"Nếu bình luận của các chuyên gia cứ làm bạn mất bình tĩnh thì bạn không nên chơi cho CLB nữa", Neville nói với Sky Sports. Một số người có thể cho rằng mức độ áp lực hiện tại ở MU đã khác so với thời Neville còn thi đấu, nhưng cựu hậu vệ phải này vẫn dùng kinh nghiệm của mình để chứng minh rằng ngay cả những ngôi sao trẻ, thiếu kinh nghiệm cũng có thể vượt qua những lời bàn tán.

Neville tiếp tục: "Mọi người không nhớ Alan Hansen đã chỉ trích chúng tôi khi chúng tôi có bước đột phá được đưa lên đội 1 MU khi còn là những đứa trẻ. Không phải ông ấy nói rằng bạn không thể giành được bất cứ điều gì với những đứa trẻ đó sao? Đó là trung vệ (Hansen) vĩ đại nhất mọi thời đại vào thời điểm đó đã nói về chúng tôi như thể chúng tôi, bạn biết đấy, kém cỏi và không hề đủ tốt”.

Cựu tuyển thủ Anh Gary Neville đã chỉ trích các cầu thủ Manchester United vì đã để những lời chỉ trích đó ảnh hưởng đến màn trình diễn của họ. Neville hỏi: "Họ không nghĩ rằng chúng tôi đã bị chỉ trích trong suốt sự nghiệp bóng đá của mình sao? Tôi xin lỗi, anh đang chơi cho Manchester United, đó là điều tất yếu, anh phải tiến bộ".

Quan điểm cứng rắn của Amorim trong việc bảo vệ hệ thống 3-4-3 của mình đã trở thành tâm điểm chú ý gần đây. Tuy nhiên, Neville đã xem xét tình hình của MU ở quy mô rộng hơn và kêu gọi cả HLV lẫn ban huấn luyện của Amorim hãy giành chiến thắng bằng mọi cách cần thiết.

"Họ đã hoàn toàn bất lực trong hệ thống", Neville nói thêm, "Nếu không phải do hệ thống, thì cầu thủ là vấn đề, HLV là vấn đề, và tất cả mọi thứ đều là vấn đề nếu bạn thua các trận đấu bóng đá ở mức độ mà họ đang làm".