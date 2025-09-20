Ngày 19/9, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có công văn gửi Bộ Tư pháp và Bộ Công an đề nghị hỗ trợ thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam cho trung vệ Sant Ana Santos Gustavo (

﻿) của CLB Đà Nẵng. Đáng chú ý, đây là đề xuất xuất phát từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và HLV Kim Sang Sik.

Gustavo Santos đang thi đấu trong màu áo CLB Đà Nẵng tại V-League 2025/2026. (Ảnh: CLB Đà Nẵng)

Công văn nhấn mạnh: “Để tiếp nối thành công của Bóng đá Việt Nam trong những năm tiếp theo, đặc biệt là hướng tới Vòng loại World Cup 2026, với mục tiêu hiện thực hóa giấc mơ dự World Cup của đội tuyển Bóng đá nam quốc gia, qua trình theo dõi, đánh giá chuyên môn, nhận thấy cầu thủ có quốc tịch Brazil hiện đang thi đấu vị trí Trung vệ cho CLB Đà Nẵng tại giải Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam là cầu thủ có chuyên môn xuất sắc, tài năng, phù hợp với Bóng đá Việt Nam.

Trên cơ sở đề nghị của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và đề xuất của huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia, nhằm tăng cường và phát huy tài năng thể thao đóng góp cho sự phát triển thể thao Việt Nam nói chung và Bóng đá Việt Nam nói riêng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Bộ Tư pháp hỗ trợ thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam cho cầu thủ Sant Ana Santos Gustavo quốc tịch Brazil”.

Gustavo Santos đã có 6 năm thi đấu tại Việt Nam trong màu áo các CLB Viettel, Sài Gòn, SLNA, Than Quảng Ninh, Thanh Hóa, hiện tại là CLB Đà Nẵng. Anh từng cùng CLB Thanh Hóa giành Huy chương đồng Cúp quốc gia 2022, Vô địch Cúp quốc gia 2023/2024, Vô địch Siêu Cúp quốc gia 2023 và Á quân Siêu Cúp quốc gia 2024.

Bên cạnh Gustavo Santos, một cầu thủ Brazil khác là Hendrio (Hà Nội FC) cũng đang trong quá trình hoàn tất thủ tục nhập tịch. Nếu cả hai được HLV Kim Sang Sik triệu tập trong tương lai gần, đây sẽ là những sự bổ sung chất lượng cho ĐT Việt Nam.