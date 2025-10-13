Trong buổi họp báo trước thềm trận đấu giữa ĐT Việt Nam vs ĐT Nepal thuộc khuôn khổ lượt trận thứ tư bảng F vòng loại Asian Cup 2027, HLV Kim Sang Sik cho biết mục tiêu của ĐT Việt Nam là thắng đậm để nuôi hy vọng đi tiếp: “Để thắng đậm ngày mai, tôi mong Tiến Linh có thể ghi nhiều bàn thắng. Với trận trước, theo thống kê có 24 cơ hội, nhưng chỉ ghi 3 bàn. Để trận mai ghi nhiều bàn hơn thì chúng tôi đã chuẩn bị, đặc biệt là khâu dứt điểm cần bình tĩnh và chính xác hơn”.

HLV Kim Sang Sik quyết tâm cùng ĐT Việt Nam thắng đậm ĐT Nepal. (Ảnh: TH)

“Ngày mai (14/10), việc ghi nhiều bàn là mục tiêu quan trọng, nhưng quan trọng hơn là hàng thủ không được thủng lưới. Đó là mục tiêu lớn nhất trong trận ngày mai”, HLV Kim Sang Sik nhấn mạnh.

Ở trận lượt đi với ĐT Nepal vừa qua, trung vệ Bùi Tiến Dũng chỉ thi đấu trong thời gian hiệp 1. Hiện tại, cầu thủ thuộc biên chế CLB Thể Công Viettel vẫn chưa bình phục chấn thương lưng và bỏ ngỏ khả năng ra sân ở trận đấu tới. Chia sẻ về tình hình của cậu học trò, HLV Kim Sang Sik cho biết: “Bùi Tiến Dũng dính chấn thương nên khó ra sân ở trận đấu vào ngày mai. Cầu thủ khác có thể đáp ứng tốt nhiệm vụ thi đấu cũng như chiến thuật ban huấn luyện đề ra”.

“Chúng tôi đang bố trí đưa ra chiến thuật để có thể lấp vị trí trống của Bùi Tiến Dũng để lại. Trận trước để an toàn nên tôi chưa sử dụng cầu thủ U23. Trận tới chưa thể tiết lộ rõ nhưng tôi và ban huấn luyện cũng đang lên phương án sử dụng cầu thủ U23. Một số cầu thủ U23 có đủ năng lực để có thể cạnh tranh suất đá chính và thể hiện tốt trong trận ngày mai”, HLV Kim Sang Sik cho biết.

Tham dự buổi họp báo cùng nhà cầm quân người Hàn Quốc, tiền đạo Tiến Linh bày tỏ quyết tâm: “Mỗi lần được ra sân, được cống hiến cho đội tuyển là vinh dự cho tôi. Mục tiêu của Linh trong từng trận là ra sân, tận hưởng và được thi đấu cùng các đồng đội ở đội tuyển quốc gia. Mỗi lần được huấn luyện viên trao cơ hội thì luôn thể hiện quyết tâm cao nhất. Tiền đạo thì muốn ghi nhiều bàn và mang về chiến thắng”.

