HLV Kim Sang Sik nói gì khi ĐT Việt Nam thắng chật vật ĐT Nepal?

Tối 14/10, ĐT Việt Nam thắng sát nút ĐT Nepal 1-0 ở trận lượt về tại vòng loại Asian Cup 2027 trên sân Thống Nhất (TPHCM). Đây là trận đấu diễn ra trong điều kiện không thuận lợi khi mặt sân có nhiều vũng nước do mưa lớn.

HLV Kim Sang Sik. (Ảnh: TH).

Chia sẻ sau trận, HLV ĐT Việt Nam - Kim Sang Sik nói: "Hôm nay điều kiện thời tiết không tốt. Mặt sân rất xấu nên chúng tôi không thể đạt được tất cả những gì đề ra. Dẫu sao 3 điểm cũng như chiến thắng là kết quả mà toàn đội hướng tới và đã thực hiện được.

Trong trận đấu hôm nay, một số cầu thủ của chúng tôi xử lý hơi vội trong các pha bóng cuối cùng. Ở hiệp 2, một số cầu thủ đuối sức nên không làm tốt như mong đợi.

Chúng tôi đã cố gắng tập luyện với mục tiêu tận dụng tốt hơn các cơ hội ghi bàn. Nhưng hôm nay mặt sân xấu phần nào cũng sẽ ảnh hưởng đến lối chơi và khả năng dứt điểm của các cầu thủ. Toàn đội sẽ tiếp tục khắc phục khả năng kết thúc chưa tốt ở những đợt tập trung tới".

Trước mắt, ĐT Việt Nam sẽ có trận đấu với ĐT Lào trên sân khách trong loạt trận FIFA tháng 11, cũng trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027.