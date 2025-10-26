HLV Kim Sang Sik nhận thêm tin dữ về lực lượng đội tuyển Việt Nam

Võ Hoàng Minh Khoa thể hiện phong độ ấn tượng trong màu áo CLB TP.HCM (trước đây là CLB Bình Dương). Ở vòng 7 V-League 2025/2026, tiền vệ này tỏa sáng rực rỡ, góp công lớn giúp đội nhà giành chiến thắng 2-1 trước Nam Định ngay trên sân Thiên Trường.

Tuy nhiên, niềm vui chưa kịp trọn vẹn thì Minh Khoa đã gặp chấn thương. HLV Đặng Trần Chỉnh chia sẻ: “Minh Khoa đã chụp MRI, và các bác sĩ dự đoán cậu ấy bị đứt khoảng 3/4 dây chằng chéo. Trước tiên, chúng tôi sẽ cho cậu ấy nghỉ ngơi một tháng để theo dõi khả năng hồi phục tự nhiên. Nếu không cải thiện, Minh Khoa sẽ phải phẫu thuật”.

Võ Hoàng Minh Khoa dính chấn thương (Ảnh: VPF).

Chấn thương của Minh Khoa là mất mát lớn với CLB Bình Dương, bởi từ đầu mùa giải, anh đã ra sân đủ 7 trận tại V-League 2025/2026, ghi 1 bàn thắng và có 1 kiến tạo. Tiền vệ này là mắt xích quan trọng ở tuyến giữa của đội chủ sân Gò Đậu.

Với chấn thương này, Minh Khoa nhiều khả năng sẽ lỡ đợt tập trung đội tuyển Việt Nam trong tháng 11/2025, khi thầy trò HLV Kim Sang Sik chuẩn bị đối đầu tuyển Lào. Đây là tổn thất đáng kể cho nhà cầm quân người Hàn Quốc, bởi Minh Khoa ngày càng tiến bộ và chiếm được niềm tin của ban huấn luyện.

Trước đó, Minh Khoa từng góp mặt trong trận thua 0-4 trước Malaysia và chiến thắng 5-0 trước Lào của tuyển Việt Nam. Anh nhận được nhiều lời khen từ giới chuyên môn nhờ khả năng thích ứng chiến thuật linh hoạt và những pha xử lý bóng mang tính đột biến cao.