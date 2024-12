HLV Kim Sang Sik: "Đội tuyển Việt Nam đã một chân vào chung kết"

Với chiến thắng 2-0 trên sân Singapore HLV Kim Sang Sik cho rằng đội tuyển Việt Nam đã đặt một chân vào chung kết AFF Cup 2024, tuy nhiên ông cảnh báo học trò không được chủ quan vào ngày mai. "Lịch thi đấu tại AFF Cup 2024 khá dày đặc. Các cầu thủ đang có được sự tập trung cao độ, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ đã cổ vũ đội tuyển. Chúng tôi đặt quyết tâm sẽ thi đấu tốt trận đấu ngày mai", HLV Kim Sang Sik đã có những chia sẻ đầy quyết tâm về sự chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam trước thềm trận bán kết lượt về gặp Singapore. Ở trận lượt đi tại Singapore vào ngày 26/12, đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng 2-0 nhờ các bàn thắng của Nguyễn Tiến Linh và Nguyễn Xuân Son trong phút bù giờ. Với chiến thắng này đội tuyển Việt Nam sẽ có được lợi thế lớn khi hai đội gặp lại nhau tại trận bán kết lượt về diễn ra vào 20h ngày 29/12 tại sân vận động Việt Trì (Phú Thọ). HLV Kim Sang Sik tỏ ra thận trọng trước trận bán kết lượt về (Ảnh: Tuấn Bảo). Với chiến thắng ở bán kết lượt đi, HLV Kim Sang Sik nhấn mạnh rằng dù tuyển Việt Nam có lợi thế, nhưng tỉ số này vẫn chưa an toàn và trận đấu ngày mai sẽ không hề dễ dàng. "Chúng tôi thắng 2-0 ở lượt đi và bước được một chân vào trận chung kết. Dù vậy, tỉ số này vẫn chưa an toàn. Trận đấu ngày mai không hề dễ dàng nhưng đội tuyển Việt Nam sẽ cố gắng hết mình khi được thi đấu trên sân nhà", HLV Kim Sang Sik nói. Chiến lược gia người Hàn Quốc cũng bày tỏ sự khiêm tốn khi nói về thành công của mình và nhấn mạnh vai trò quan trọng của các cầu thủ trong hành trình này. Ông chia sẻ: "Có người nói tôi thành công nhưng đây mới chỉ là điểm khởi đầu cho hành trình dài. Các cầu thủ của tôi ủng hộ tôi, đó là một vinh hạnh. Đội tuyển Việt Nam đi được một chặng đường dài không phải nhờ tôi mà nhờ các cầu thủ". HLV Kim Sang Sik đã nhấn mạnh rằng tỉ số 2-0 không phải là một lợi thế an toàn cho đội tuyển Việt Nam. Ông cho biết, bên cạnh việc chú trọng vào yếu tố phòng ngự, đội tuyển sẽ thi đấu hết mình để đạt được kết quả tốt nhất. "Được thi đấu trên sân nhà, chúng tôi sẽ cố gắng hết khả năng và đáp lại tình cảm của người hâm mộ", HLV Kim Sang Sik chia sẻ, thể hiện quyết tâm của đội tuyển trong việc mang lại niềm vui cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam. HLV Kim Sang Sik và Đỗ Duy Mạnh tham gia họp báo trước trận (Ảnh: Tuấn Bảo). Chia sẻ về màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam trước Singapore ở trận bán kết lượt đi, HLV Kim Sang Sik cho biết: "Trong hiệp một, chúng tôi không thể ghi bàn trước Singapore. Trong hiệp hai, các cầu thủ Việt Nam thi đấu tốt hơn". Tại AFF Cup, đội tuyển Việt Nam chưa ghi bàn trong hiệp một sau 5 trận đã thi đấu, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik thường bùng nổ trong hiệp hai với 13 bàn thắng đã được ghi. HLV Kim Sang Sik cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phân tích và hiểu rõ hơn về cách tấn công của đối thủ: "Chúng tôi đã phân tích và nắm bắt cách tấn công của Singapore và cầu thủ của họ. Hy vọng đội tuyển Việt Nam sẽ khắc chế các pha bóng dài rất chất lượng của đối phương". Duy Mạnh khẳng định không chủ quan dù Việt Nam đang có lợi thế (Ảnh: Tuấn Bảo). Tham gia buổi họp báo trước trận đấu, cầu thủ Đỗ Duy Mạnh đã chia sẻ về tinh thần và quyết tâm của đội tuyển Việt Nam. Anh nhấn mạnh: "Không có trận đấu nào dễ dàng, các cầu thủ cần tập trung và tuân thủ chiến thuật của ban huấn luyện đề ra. Đội tuyển Việt Nam sẽ nỗ lực hết khả năng để có kết quả tốt." Đội tuyển Việt Nam đang có lợi thế sau chiến thắng 2-0 ở trận bán kết lượt đi nhưng đội trưởng tuyển Việt Nam không tự mãn, anh chia sẻ: "Nhiều người sẽ nghĩ rằng trận đấu ngày mai với Singapore sẽ dễ dàng, nhưng chúng tôi không nghĩ như vậy. Cổ động viên xếp hàng dài để chờ mua vé vào sân, chúng tôi hiểu được tình cảm mà người hâm mộ dành cho đội tuyển. Chúng tôi sẽ tập trung vào mục tiêu trước mắt, đó là trận đấu ngày mai chứ không phải trận chung kết. Mọi nhiệm vụ cần phải hoàn thành. Cổ động viên là điểm tựa để chúng tôi thi đấu tốt vào ngày mai".