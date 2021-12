HLV Kiatisak chia buồn với thủ môn đội tuyển Thái Lan

Tuy nhiên, kể từ khi chuyển đến câu lạc bộ Oh Leuven (Bỉ), phong độ của Kawin sa sút nghiêm trọng do không có cơ hội ra sân thi đấu. Cũng bởi lý do này mà anh phải đối diện với nhiều luồng ý kiến trái chiều từ người hâm mộ khi được huấn luyện viên Polking điền tên trong danh sách tham dự AFF Cup 2020.

Tính đến thời điểm hiện tại, Kawin đã có 68 trận đấu ra sân trong màu áo tuyển Thái Lan, xếp thứ 2 sau tiền đạo kỳ cựu Teerasil Dangda (109 trận đấu).