HLV Erik ten Hag sốc nặng khi bị sa thải chỉ sau 3 trận

Chỉ ba trận chính thức ngồi trên băng ghế huấn luyện, Erik ten Hag đã phải nói lời chia tay Bayer Leverkusen. Quyết định đến đột ngột, nhanh chóng đến mức khiến chính vị chiến lược gia người Hà Lan thừa nhận ông “rất ngạc nhiên” và coi đây là sự việc “chưa từng có tiền lệ” trong sự nghiệp cầm quân của mình.

Cú sốc trên băng ghế huấn luyện

Tháng 5 vừa qua, Ten Hag được bổ nhiệm thay thế Xabi Alonso, người đã đưa Leverkusen lên ngôi vô địch Bundesliga 2024 lịch sử, sau đó về nhì mùa giải tiếp theo trước khi nhận lời dẫn dắt Real Madrid. Đây là bước đi táo bạo của ban lãnh đạo đội bóng Đức, bởi họ đặt niềm tin vào một nhà cầm quân vừa trải qua giai đoạn đầy sóng gió tại Manchester United. Hợp đồng hai năm được ký kết, mang theo nhiều kỳ vọng rằng HLV Erik ten Hag sẽ viết tiếp câu chuyện thành công của Alonso.

Nhưng thực tế đã không chiều lòng ông. Sau chiến thắng khởi đầu trước SG Sonnenhof ở Cúp Quốc gia Đức, Leverkusen bước vào Bundesliga 2025-2026 với hình ảnh nhạt nhòa. Họ thất thủ 0-1 ngay trên sân nhà trước Hoffenheim, rồi tiếp tục để Werder Bremen cầm hòa 3-3 trong một trận đấu mà họ dẫn trước hai bàn. Chính màn sụp đổ này đã làm bùng nổ những hoài nghi, đồng thời đặt dấu chấm hết cho triều đại ngắn ngủi của Erik ten Hag.