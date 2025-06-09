Chiến lược gia người Tây Ban Nha Luis Enrique của Paris Saint-Germain (PSG) bị thương khi đang đạp xe. HLV Enrique nhập viện phẫu thuật khẩn cấp sau tai nạn khi chỉ còn hơn một tuần nữa là đến trận đấu tiếp theo của PSG.

PSG thông báo Luis Enrique sẽ phải phẫu thuật sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu sau một vụ tai nạn xe đạp. Enrique, 55 tuổi, đã bị thương khi đang đạp xe vào hôm qua 5-9 (giờ địa phương). Chiến lược gia người Tây Ban Nha ngay lập tức được đưa đến bệnh viện, nơi các bác sĩ phát hiện ông bị gãy xương đòn.

May mắn thay, Enrique không gặp phải bất kỳ chấn thương nghiêm trọng nào khác. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân vụ tai nạn. PSG, đội đã giành chức vô địch Champions League đầu tiên dưới thời Enrique mùa giải trước, đã thông báo tin tức này trong một tuyên bố.