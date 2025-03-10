Hitachi hợp tác với OpenAI phát triển AI tạo sinh tiết kiệm năng lượng

Nhà phát triển ChatGPT - OpenAI, đang thúc đẩy dự án Stargate, dự án phát triển cơ sở hạ tầng AI trị giá 500 tỷ USD mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố vào tháng 1/2025, cùng với SoftBank Group và công ty điện toán đám mây Oracle. OpenAI sẽ xây dựng các trung tâm dữ liệu mới trên toàn thế giới, bao gồm cả ở Anh và Trung Đông.

Việc phát triển các mô hình AI tạo sinh đòi hỏi lượng điện năng khổng lồ vì liên quan đến việc vận hành các đơn vị xử lý đồ họa trong các trung tâm dữ liệu. Hitachi sẽ không trực tiếp tham gia vào Stargate, nhưng sẽ đóng góp cho dự án thông qua sự hợp tác này.