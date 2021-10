‘Hit The Road’ đoạt giải Phim hay nhất tại Liên hoan phim BFI London 2021

Hit The Road của đạo diễn Panah Panahi dài 1h 33 phút

Liên hoan phim BFI London (BFI London Film Festival) năm 2021 kéo dài hai tuần chính thức khép lại vào hôm qua, 18/10, và được đánh giá là “thành công rực rỡ”. Các nhà chuyên môn nhận định, chưa có năm nào mà BFI London Film Festival lại đặc biệt và xuất sắc như năm nay khi thu hút được một lượng khán giả lớn tham dự từ ngày đầu tiên diễn ra LHP cho đến ngày cuối cùng bế mạc và công bố giải thưởng. Sở dĩ Liên hoan phim BFI London 2021 có được thành công này là nhờ lực hút ở các bộ phim được tuyển chọn tham dự LHP. Sự đa dạng về đề tài, phong phú về thể loại và cốt lõi nhất là chất lượng nghệ thuật của các bộ phim đã khiến khán giả mê đắm. Trong những ngày diễn ra Liên hoan phim BFI London 2021, khán giả được trở lại miền Tây của những năm tháng xa xưa trong The Harder They Fall, được la hét trên ghế với Dashcam và Last Night In Soho, được bước vào thế giới của trí tưởng tượng nguyên sơ của đạo diễn Wes Anderson trong The French Dispatch và được trở về với tuổi thơ của mình trong Petite Maman...