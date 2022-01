Hình thể nóng bỏng của mỹ nhân đẹp nhất 'Phố trong làng'

Đào Thúy Hường sinh năm 1999, từng là thủ khoa đầu vào khoa Diễn viên kịch - điện ảnh của trường ĐH Sân khấu Điện ảnh. Hiện cô mới đang là sinh viên năm cuối và sắp tốt nghiệp trong thời gian tới.

Phong cách đời thường của cô nàng cũng hướng tới sự hiện đại, sang chảnh. Dễ thấy Đào Thúy Hường có thể cân mọi phong cách.

Đào Thúy Hường trong phim 'Phố trong làng'

Quỳnh An