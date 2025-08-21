Hình ảnh xe tăng, tên lửa, pháo phản lực trùng trùng tiến về Quảng trường Ba Đình

XEM VIDEO:

Các khối xe pháo quân sự bánh lốp, tại trường đua F1 cơ động theo đường Lê Quang Đạo, Trần Duy Hưng, Võ Chí Công về vị trí tập kết trước diễu binh, diễu hành trên đường Yên Phụ, Nghi Tàm, Âu Cơ.

Khối xe đặc chủng Bộ Công an, tại Kiều Mai, Phú Diễn cơ động theo đường 32, Hoàng Quốc Việt, Võ Chí Công về vị trí tập kết trước diễu binh, diễu hành trên đường Yên Phụ, Nghi Tàm, Âu Cơ sau khối xe pháo quân sự.

Khối xe Tăng thiết giáp, xe pháo tự hành, xe bánh xích tập trung tại Sở Chỉ huy Bộ Quốc phòng cơ động theo đường Cửa Bắc, Yên Phụ về vị trí tập kết trước diễu binh, diễu hành trên đường Thanh Niên.

Khối xe pháo quân sự đã trải qua nhiều ngày luyện tập và 4 buổi tổng hợp luyện cùng các khối diễu binh, khối xe đặc chủng công an.

Trong Hội nghị giao ban Tiểu ban diễu binh, diễu hành lễ kỷ niệm ngày 18/8, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam chỉ đạo các đơn vị tổ chức kiểm tra tốt tình trạng kỹ thuật xe pháo, khí tài; hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng kiểm soát quân sự Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội, lực lượng dẫn đường, chỉ dẫn giao thông Công an TP Hà Nội.