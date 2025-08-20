Hình ảnh, video phản cảm đua nhau xuất hiện trên Facebook, kể cả lừa đảo mạo danh

Mới nhất, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cũng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi xuất hiện trang Facebook giả mạo chương trình vận động ủng hộ "65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba" để trục lợi.



Trong chiều 19/8, Bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM) cũng phát đi cảnh báo mạo danh bệnh viện để đăng tuyển thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến hoạt động chung mà người dùng nên cảnh giác.



Chấn chỉnh tình trạng hiển thị nội dung nguy hại trên các nền tảng mạng xã hội



Trước những nguy hại trên nền tảng mạng xã hội, Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch khẳng định cơ quan quản lý đã triển khai hệ thống kỹ thuật, chủ động rà soát không gian mạng, vận hành trung tâm xử lý tin giả, thông tin xấu độc nhằm phát hiện kịp thời nguồn phát tán hình ảnh, thông tin vi phạm trên không gian mạng.



Cùng với đó, Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch cũng kiên quyết yêu cầu các mạng xã hội xuyên biên giới như Facebook, YouTube, TikTok… phải ngăn chặn, gỡ bỏ hình ảnh, thông tin xấu độc, vi phạm pháp luật Việt Nam trong bối cảnh các mạng xã hội hiện nay có nhiều thông tin xấu, độc, sai lệch chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chống phá Đảng và Nhà nước.

Quảng cáo nguy hại trên Facebook cần chấn chỉnh. Ảnh chụp màn hình.

Tại thời điểm hiện tại, Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch đã xây dựng, ban hành các Bộ quy tắc ứng xử trên không gian mạng, từng bước nâng cao nhận thức người dân trên mạng xã hội, không cung cấp, sử dụng, lan truyền thông tin xấu độc trên không gian mạng.



Được biết, với những thông tin nguy hại, trong năm 2024 và 6 tháng đầu năm 2025, Trung tâm xử lý tin giả Việt Nam đã tiếp nhận tổng số 2.187 phản ánh, trong đó 1.103 tin phản ánh về tin xấu độc, 546 tin báo về lừa đảo tài chính qua mạng. Trung tâm cũng ngăn chặn hơn 2.200 website đăng tin giả, lừa đảo, cờ bạc, cá độ, quảng cáo khiêu dâm.