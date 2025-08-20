Hình ảnh, video phản cảm đua nhau xuất hiện trên Facebook, kể cả lừa đảo mạo danh

Nội dung phản cảm xuất hiện ngày càng nhiều trên Facebook
Theo ghi nhận, nội dung phản cảm bao gồm hình ảnh, các nội dung video... dưới dạng tài trợ quảng cáo ngày càng xuất hiện nhiều trên Facebook, mặc cho những nỗ lực cải tiến từ nền tảng này trong thời gian qua.
Chị Thu Hân (TP.HCM) khá bất ngờ khi điện thoại chị bỗng xuất hiện các hình ảnh không ổn khi đập vào mắt, trong đó bao gồm cả ảnh có nội dung giống 'cảnh giường chiếu', hình ảnh tươi mát, gây khó chịu cho người dùng.
"Các nội dung không chỉ là hình ảnh, mà còn có cả video ngắn, rất phản cảm. Nếu các nội dung này xuất hiện trước các con trẻ thì còn gây ảnh hưởng bội phần", chị Hân cho biết thêm.
Trong khi đó, anh Hoàng (Đồng Tháp) cho biết thường xuyên gặp hình ảnh không phù hợp hiển thị trên Facebook dưới dạng thông tin dành cho bạn, hoặc thông qua các đường link dù là anh đã hạn chế xuất hiện dưới dạng gợi ý và cấm hiển thị.
Không chỉ là hình ảnh, video ngắn phản cảm, nhiều người dùng còn cho biết cũng hay gặp các đoạn quảng cáo lừa đảo theo xu hướng.
Cụ thể, nhiều nội dung quảng cáo trả tiền cho Facebook để hiển thị video giả mạo lấy lại tiền dưới dạng tư vấn hỗ trợ pháp luật, thực chất là dẫn dụ người dùng mất tiền thêm nếu theo sự hướng dẫn một cách nguy hại.
Mới nhất, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cũng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi xuất hiện trang Facebook giả mạo chương trình vận động ủng hộ "65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba" để trục lợi.
Trong chiều 19/8, Bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM) cũng phát đi cảnh báo mạo danh bệnh viện để đăng tuyển thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến hoạt động chung mà người dùng nên cảnh giác.
Chấn chỉnh tình trạng hiển thị nội dung nguy hại trên các nền tảng mạng xã hội
Trước những nguy hại trên nền tảng mạng xã hội, Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch khẳng định cơ quan quản lý đã triển khai hệ thống kỹ thuật, chủ động rà soát không gian mạng, vận hành trung tâm xử lý tin giả, thông tin xấu độc nhằm phát hiện kịp thời nguồn phát tán hình ảnh, thông tin vi phạm trên không gian mạng.
Cùng với đó, Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch cũng kiên quyết yêu cầu các mạng xã hội xuyên biên giới như Facebook, YouTube, TikTok… phải ngăn chặn, gỡ bỏ hình ảnh, thông tin xấu độc, vi phạm pháp luật Việt Nam trong bối cảnh các mạng xã hội hiện nay có nhiều thông tin xấu, độc, sai lệch chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chống phá Đảng và Nhà nước.
Tại thời điểm hiện tại, Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch đã xây dựng, ban hành các Bộ quy tắc ứng xử trên không gian mạng, từng bước nâng cao nhận thức người dân trên mạng xã hội, không cung cấp, sử dụng, lan truyền thông tin xấu độc trên không gian mạng.
Được biết, với những thông tin nguy hại, trong năm 2024 và 6 tháng đầu năm 2025, Trung tâm xử lý tin giả Việt Nam đã tiếp nhận tổng số 2.187 phản ánh, trong đó 1.103 tin phản ánh về tin xấu độc, 546 tin báo về lừa đảo tài chính qua mạng. Trung tâm cũng ngăn chặn hơn 2.200 website đăng tin giả, lừa đảo, cờ bạc, cá độ, quảng cáo khiêu dâm.