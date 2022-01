Hình ảnh thể hiện vị trí của Việt Nam trên bản đồ vắc xin thế giới

Theo số liệu của trang Our World in Data ngày 4/1, Việt Nam đã tiêm chủng đầy đủ cho 60% dân số với 154 triệu liều vắc xin Covid-19. Do đó, nước ta được xếp vào nhóm tiến tới hoàn thành mục tiêu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đề ra.



Trong khi đó, theo số liệu do Bộ Y tế cung cấp ngày 6/1, Việt Nam đã tiêm được gần 157 triệu liều vắc xin. Trong đó có 78 triệu mũi 1, 70 triệu mũi 2 và 8,5 triệu mũi 3 (tiêm bổ sung/tiêm nhắc và mũi 3 của vắc xin Abdala). Dân số Việt Nam hiện nay hơn 98 triệu người.



Như vậy, với số liệu cập nhật, Việt Nam có thể đã hoàn thành mục tiêu phủ vắc xin cho 70 dân số.

Bản đồ vắc xin thế giới: Màu xanh: Hoàn thành mục tiêu 70% dân số đã tiêm chủng đầy đủ. Màu vàng: Tiến tới hoàn thành mục tiêu. Màu đỏ: Chưa có khả năng hoàn thành. Việt Nam được xếp ở nhóm màu vàng.