Hình ảnh sóng lớn tràn bờ sông Hàn - Đà Nẵng, xé toạc vỉa hè

Sáng 21-10, tại khu vực chân cầu Thuận Phước, đoạn vỉa hè đường Như Nguyệt (phường Hải Châu, TP Đà Nẵng), xuất hiện hiện tượng nước sông Hàn dâng cao kết hợp sóng lớn liên tục đánh vào bờ kè, gây ngập cục bộ và làm hư hại mặt vỉa hè.

Đây được ghi nhận là ảnh hưởng trực tiếp của thủy triều kết hợp gió mạnh trước thời điểm bão số 12 Fengshen chuẩn bị tiến vào đất liền.

Theo ghi nhận tại hiện trường, từng đợt sóng lớn từ sông Hàn tràn lên bờ, va mạnh vào lan can chắn ven sông, tạo thành các cột nước cao vượt qua mép kè. Nước ồ ạt chảy xuống vỉa hè, lan rộng ra lòng đường khiến mặt đường bị ngập loang lổ.