Hình ảnh sống động các tỉnh, thành trong ngày Quốc khánh 2.9

Đồng bào các dân tộc Điện Biên vui mừng đón Quốc khánh 2.9
Sáng 2.9, người dân tỉnh Điện Biên đã nô nức xuống phố, diện những bộ trang phục dân tộc rực rỡ nhất để mừng ngày Quốc khánh.
Từ sáng sớm, các tuyến phố thuộc phường Điện Biên Phủ (Điện Biên), không khí đã nhộn nhịp, náo nhiệt. Dòng người từ các bản xa đổ về trung tâm, ai nấy đều mặc những bộ quần áo đẹp nhất.
Cứ vào dịp này, các hoạt động vui chơi, văn hóa, văn nghệ lại được tổ chức, từ tỉnh đến xã.
Tại trung tâm tỉnh Điện Biên, nhiều tuyến đường như: Võ Nguyên Giáp, Trường Chinh, Nguyễn Chí Thanh... đều được trang hoàng lộng lẫy bởi hàng nghìn lá cờ Tổ quốc, cờ Đảng, băng rôn, khẩu hiệu.
Lễ thượng cờ thiêng liêng nơi cực Bắc Tổ quốc sáng 2.9
Đúng 7 giờ, nghi lễ được tiến hành trang trọng, chặt chẽ từ khâu tập hợp đội hình, chỉnh đốn hàng ngũ đến phổ biến các quy định trước khi lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên đỉnh Cột cờ Quốc gia.
Lễ thượng cờ có sự tham dự của Đồn Biên phòng Lũng Cú, chính quyền địa phương cùng đông đảo người dân và du khách thập phương.
Dưới lá cờ thiêng liêng của Tổ quốc, mọi ánh mắt đều chung hướng, trái tim như chung nhịp đập.
Du khách xúc động khi được xem lễ diễu binh, diễu hành tại chùa Bái Đính
Ngay từ sáng sớm, ngày 2.9, tại các khu, điểm du lịch ở Ninh Bình như Khu du lịch sinh thái Tràng An, chùa Bái Đính, Khu du lịch sinh thái Thung Nham... cũng được bố trí, lắp đặt thêm màn hình tivi ở nhiều địa điểm, phòng chờ để người dân và du khách được theo dõi lễ diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9 (A80).
Tại Khu du lịch sinh thái Tràng An, Ban quản lý khu du lịch đã bố trí màn hình led tại khu vực nhà chờ để phục vụ du khách và người dân theo dõi buổi lễ.
"Ngoài việc bố trí màn hình led tại khu nhà chờ, chúng tôi cũng trang hoàng cờ hoa ở tất cả các địa điểm trong khu du lịch. Tại khu vực nhà chờ được bố trí thêm điều hòa cây, quạt, nước uống miễn phí để phục vụ người dân và du khách theo dõi lễ diều binh, diễu hành" - đại diện Ban quản lý Khu du lịch sinh thái Tràng An chia sẻ.
Rực rỡ sắc đỏ trên sông nước miền Tây ngày Quốc khánh 2.9
Không giống như những ngày thường, Chợ nổi Cái Răng hôm nay trở nên tưng bừng hơn bao giờ hết. Nhiều chiếc tàu du lịch, từ những chiếc ghe nhỏ cho đến thuyền lớn, được trang trí bằng cờ Tổ quốc. Những lá cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay trong gió sớm tạo nên một bức tranh sống động và tự hào cho miền sông nước.
Nhiều du khách thích thú khi được hòa mình vào không khí đặc biệt này. Họ hào hứng chụp ảnh, quay phim và chia sẻ cảm xúc của mình.
Đón Tết Độc lập trên đỉnh Fansipan - nóc nhà Đông Dương
Trong không khí đón mừng ngày Quốc khánh 2.9, rất đông người dân trên cả nước đã có mặt tại đỉnh Fansipan, cùng nhau mặc áo đỏ, tham gia lễ Thượng cờ và hát “Tiến quân ca”.
Người dân Đà Nẵng cùng xem diễu binh qua màn hình ngoài trời
Sáng 2.9, trong không khí kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, nhiều điểm công cộng tại Đà Nẵng như công viên, nhà văn hóa phường… đã thu hút đông đảo người dân đến theo dõi Lễ diễu binh, diễu hành cấp quốc gia qua màn hình LED.
Việc bố trí màn hình lớn phục vụ người dân theo dõi lễ diễu binh đã biến ngày Quốc khánh ở Đà Nẵng thành một không gian cộng đồng, nơi mọi người cùng nhau hướng về Tổ quốc, gắn kết trong niềm tự hào và xúc động.
Hình ảnh tại công viên Nam Dương (phường Hải Châu):