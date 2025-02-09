Hình ảnh sống động các tỉnh, thành trong ngày Quốc khánh 2.9

Đồng bào các dân tộc Điện Biên vui mừng đón Quốc khánh 2.9

Sáng 2.9, người dân tỉnh Điện Biên đã nô nức xuống phố, diện những bộ trang phục dân tộc rực rỡ nhất để mừng ngày Quốc khánh.

Người dân ở Điện Biên vui mừng đón Tết Độc lập. Ảnh: Quang Đạt

Từ sáng sớm, các tuyến phố thuộc phường Điện Biên Phủ (Điện Biên), không khí đã nhộn nhịp, náo nhiệt. Dòng người từ các bản xa đổ về trung tâm, ai nấy đều mặc những bộ quần áo đẹp nhất.

Người dân tham gia giao lưu thể thao tại sân hành lễ tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ. Ảnh: Quang Đạt

Cứ vào dịp này, các hoạt động vui chơi, văn hóa, văn nghệ lại được tổ chức, từ tỉnh đến xã.

Đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên tham quan Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ trong ngày 2.9. Ảnh: Quang Đạt