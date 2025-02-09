Hình ảnh sống động các tỉnh, thành trong ngày Quốc khánh 2.9

02/09/2025 17:30

Ở TPHCM, Hải Phòng, Đà Nẵng và nhiều tỉnh, thành khác, từ sáng sớm, người dân rủ nhau thức dậy, quây quần trước màn hình ti vi để cùng xem diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Từ độ cao 3.143m, rất đông người dân trên cả nước đã có mặt tại đỉnh Fansipan, cùng nhau mặc áo đỏ, tham gia lễ Thượng cờ và hát “Tiến quân ca”.

Đồng bào các dân tộc Điện Biên vui mừng đón Quốc khánh 2.9

Sáng 2.9, người dân tỉnh Điện Biên đã nô nức xuống phố, diện những bộ trang phục dân tộc rực rỡ nhất để mừng ngày Quốc khánh.

Ảnh: Quang Đạt
Người dân ở Điện Biên vui mừng đón Tết Độc lập. Ảnh: Quang Đạt

Từ sáng sớm, các tuyến phố thuộc phường Điện Biên Phủ (Điện Biên), không khí đã nhộn nhịp, náo nhiệt. Dòng người từ các bản xa đổ về trung tâm, ai nấy đều mặc những bộ quần áo đẹp nhất.

Ảnh: Quang Đạt
Người dân tham gia giao lưu thể thao tại sân hành lễ tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ. Ảnh: Quang Đạt

Cứ vào dịp này, các hoạt động vui chơi, văn hóa, văn nghệ lại được tổ chức, từ tỉnh đến xã.

Ảnh: Quang Đạt
Đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên tham quan Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ trong ngày 2.9. Ảnh: Quang Đạt
Ảnh: Quang Đạt
Người dân check-in "Tết Độc lập" tại Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên. Ảnh: Quang Đạt

Tại trung tâm tỉnh Điện Biên, nhiều tuyến đường như: Võ Nguyên Giáp, Trường Chinh, Nguyễn Chí Thanh... đều được trang hoàng lộng lẫy bởi hàng nghìn lá cờ Tổ quốc, cờ Đảng, băng rôn, khẩu hiệu.

Ảnh: Quang Đạt
Các bạn trẻ check-in "Báo Lao Động" dịp Quốc khánh 2.9 tại một cửa hàng trên đường Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Quang Đạt

Lễ thượng cờ thiêng liêng nơi cực Bắc Tổ quốc sáng 2.9

Đúng 7 giờ, nghi lễ được tiến hành trang trọng, chặt chẽ từ khâu tập hợp đội hình, chỉnh đốn hàng ngũ đến phổ biến các quy định trước khi lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên đỉnh Cột cờ Quốc gia.

Lễ thượng cờ có sự tham dự của Đồn Biên phòng Lũng Cú, chính quyền địa phương cùng đông đảo người dân và du khách thập phương.

Lễ thượng cờ tại Cột cờ Lũng Cú. Ảnh: Thành Đạt
Lễ thượng cờ tại Cột cờ Lũng Cú. Ảnh: Thành Đạt

Dưới lá cờ thiêng liêng của Tổ quốc, mọi ánh mắt đều chung hướng, trái tim như chung nhịp đập.

Người dân xã Lũng Cú treo cờ Tổ quốc chào mừng Quốc khánh 2.9. Ảnh: Hoàng Tuyến
Người dân xã Lũng Cú treo cờ Tổ quốc chào mừng Quốc khánh 2.9. Ảnh: Hoàng Tuyến
Đông đảo du khách đến thăm Cột cờ Lũng Cú. Ảnh: Hoàng Tuyến
Đông đảo du khách đến thăm Cột cờ Lũng Cú. Ảnh: Hoàng Tuyến

Du khách xúc động khi được xem lễ diễu binh, diễu hành tại chùa Bái Đính

Ngay từ sáng sớm, ngày 2.9, tại các khu, điểm du lịch ở Ninh Bình như Khu du lịch sinh thái Tràng An, chùa Bái Đính, Khu du lịch sinh thái Thung Nham... cũng được bố trí, lắp đặt thêm màn hình tivi ở nhiều địa điểm, phòng chờ để người dân và du khách được theo dõi lễ diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9 (A80).

Hàng trăm lái đồ tại Khu du lịch sinh thái Tràng An thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: Diệu Anh
Hàng trăm lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: Diệu Anh

Tại Khu du lịch sinh thái Tràng An, Ban quản lý khu du lịch đã bố trí màn hình led tại khu vực nhà chờ để phục vụ du khách và người dân theo dõi buổi lễ.

"Ngoài việc bố trí màn hình led tại khu nhà chờ, chúng tôi cũng trang hoàng cờ hoa ở tất cả các địa điểm trong khu du lịch. Tại khu vực nhà chờ được bố trí thêm điều hòa cây, quạt, nước uống miễn phí để phục vụ người dân và du khách theo dõi lễ diều binh, diễu hành" - đại diện Ban quản lý Khu du lịch sinh thái Tràng An chia sẻ.

Du khách hào hứng theo dõi lễ diễu binh, diễu hành tại chùa Bái Đính. Ảnh: Diệu Anh
Du khách hào hứng theo dõi lễ diễu binh, diễu hành tại chùa Bái Đính. Ảnh: Diệu Anh
Các khu, điểm du lịch tại Ninh Bình tràn ngập không khí ngày Tết Độc lập của dân tộc. Ảnh: Diệu Anh
Các khu, điểm du lịch tại Ninh Bình tràn ngập không khí ngày Tết Độc lập của dân tộc. Ảnh: Diệu Anh

Rực rỡ sắc đỏ trên sông nước miền Tây ngày Quốc khánh 2.9

Không giống như những ngày thường, Chợ nổi Cái Răng hôm nay trở nên tưng bừng hơn bao giờ hết. Nhiều chiếc tàu du lịch, từ những chiếc ghe nhỏ cho đến thuyền lớn, được trang trí bằng cờ Tổ quốc. Những lá cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay trong gió sớm tạo nên một bức tranh sống động và tự hào cho miền sông nước.

Nhiều du khách thích thú khi được hòa mình vào không khí đặc biệt này. Họ hào hứng chụp ảnh, quay phim và chia sẻ cảm xúc của mình.

Từ rạng sáng,
Từ rạng sáng, nhiều tàu du lịch đến chợ Nổi Cái Răng, TP Cần Thơ đã rực rỡ màu cờ, chào mừng Quốc khánh 2.9. Ảnh: Tạ Quang.
Đây cũng hình ảnh giúp quảng bá nét đẹp du lịch Cần Thơ đến với bạn bè quốc tế trong ngày Quốc khánh 2.9. Ảnh: Tạ Quang.
Đây cũng là hình ảnh giúp quảng bá nét đẹp du lịch Cần Thơ đến với bạn bè quốc tế trong ngày Quốc khánh 2.9. Ảnh: Tạ Quang.

Đón Tết Độc lập trên đỉnh Fansipan - nóc nhà Đông Dương

Trong không khí đón mừng ngày Quốc khánh 2.9, rất đông người dân trên cả nước đã có mặt tại đỉnh Fansipan, cùng nhau mặc áo đỏ, tham gia lễ Thượng cờ và hát “Tiến quân ca”.

Cờ đỏ sao vàng kiêu hãnh tung bay trên nóc nhà Đông Dương.
Cờ đỏ sao vàng kiêu hãnh tung bay trên nóc nhà Đông Dương. Ảnh: Bảo Long

Người dân Đà Nẵng cùng xem diễu binh qua màn hình ngoài trời

Sáng 2.9, trong không khí kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, nhiều điểm công cộng tại Đà Nẵng như công viên, nhà văn hóa phường… đã thu hút đông đảo người dân đến theo dõi Lễ diễu binh, diễu hành cấp quốc gia qua màn hình LED.

Việc bố trí màn hình lớn phục vụ người dân theo dõi lễ diễu binh đã biến ngày Quốc khánh ở Đà Nẵng thành một không gian cộng đồng, nơi mọi người cùng nhau hướng về Tổ quốc, gắn kết trong niềm tự hào và xúc động.

Hình ảnh tại công viên Nam Dương (phường Hải Châu):

